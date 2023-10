Sabato 14 Ottobre 2023, 05:20

Sono ore decisivo per l’arrivo o meno di Gianmarco Nesta alla FC Viterbo. Le due parti si potrebbero incontrare già oggi per valutare in maniera definitiva se ci sono i presupposti per l’ingaggio dell’esterno destro classe 2000. Gianmarco Nesta ha già militato nella Viterbese in occasione della scorsa stagione, arrivando nel mercato estivo il prestito dal Lecco. Nipote dell’ex difensore di Lazio, Milan e Nazionale, Alessandro, l’esterno destro la stagione scorsa ha collezionato 22 presenze e 1 rete in Serie C.

Il suo ingaggio potrebbe rendersi necessario soprattutto dopo l’infortunio alla spalla di Cristian Spolverini, arrivato in occasione della partita disputata sul terreno di gioco di Vignanello domenica scorsa contro la Romulea, che purtroppo terrà il giocatore lontano dai campi di gioco per diverse settimane. Anche se per quella posizione la società preferirebbe un altro giocatore under. La trattativa tra Gianmarco Nesta e i dirigenti della società gialloblù è già iniziata alcune settimane fa.

Intanto la FC Viterbo si gode i due nuovi arrivati Gianmarco Mancarella e Davide Forcillo. Gianmarco Mancarella, che è un centrocampista classe 2001, è esploso due stagioni fa nelle file del Nardò in Serie D quando ancora giovanissimo ha messo insieme 35 presenze e 6 reti. Nell’estate della stagione scorsa era poi passato al Cerignola in Serie C, salvo poi essere ceduto ad ottobre al Brindisi dove sempre nel campionato di Serie D ha messo insieme 13 presenze ed 1 gol. Con la squadra pugliese, di cui era diesse Vincenzo Minguzzi che attualmente è uno dei due direttori della FC Viterbo, ha conquistato anche la promozione in Serie C nello spareggio disputato contro la Cavese, dopo che le due squadre avevano terminato appaiate a pari punti la stagione regolare. Davide Forcillo, classe 2004, è cresciuto invece nelle giovanili dell’Invicta Matera ed ha esordito nel massimo campionato lucano a 16 anni con il Montescaglioso Calcio totalizzando 24 presenze condite da un gol, risultando anche tra i migliori under del campionato durante quella stagione.

Nell’annata successiva ha militato nelle fila del Martina segnalandosi come uno tra i calciatori più giovani ad aver giocato in Serie D precisamente a 17 anni, 10 mesi e 4 giorni.

È un centrocampista centrale oppure può giocare anche come mezz’ala e vanta già una buona esperienza alle spalle malgrado la sua giovanissima età. Trattandosi poi di un elemento under, senza ombra di dubbio potrà rappresentare a centrocampo un’alternativa importante per il tecnico Massimiliano Nardecchia. Solo oggi si saprà i due giocatori faranno già parte del gruppo che domani mattina alle 11 affronterà l’Aurelia Antica in trasferta in occasione della settima giornata di andata del campionato.