Sabato 26 Agosto 2023, 05:20

Arriva l'ufficialità per due nuovi rinforzi alla FC Viterbo. Si tratta del difensore rumeno Ovidiu Morariu e dell'attaccante senegalese Papa Seck. Entrambi si sono già allenati ieri con i nuovi compagni di squadra agli ordini del tecnico Massimiliano Nardecchia. Morariu, difensore esperto classe '89, ha giocato per due anni anche con la maglia dello Steaua Bucarest nella massima divisione del proprio paese, mentre la scorsa stagione ha già fatto un'esperienza nell'Eccellenza Laziale con la casacca del Terracina. Il giocatore può essere una valida alternativa nel pacchetto centrale della retroguardia a Paganelli e Goicoechea.

Ma c'è di più, direttore sportivo Tiziano Fioravanti ha ingaggiato anche l'attaccante senegalese Papa Seck, classe 1994, che già alcuni anni fa aveva giocato nella Tuscia con la maglia del Montefiascone allenato tra l'altro da Luciano Siddi che adesso è il secondo di Massimiliano Nardecchia. Ed anche con il Montalto prima di trasferirsi prima in Sardegna al Castiadas e poi all’Aprilia in Serie D. La scorsa stagione Papa Seck ha militato da gennaio nel Sona in serie D, collezionando nel girone di ritorno 14 presenze. Nel mezzo per lui anche un’esperienza nella National 3 francese nelle fila dell’Amiens. Papa Seck è un attaccante esterno e dovrebbe quindi integrarsi nel tridente esterno della FC Viterbo, visto che in tutte le uscite della squadra fino a questo momento Massimiliano Nardecchia sempre adottato il 4-3-3. I due nuovi acquisti potrebbero essere disponibili già da oggi nell'allenamento congiunto che la FC Viterbo disputerà alle 17 sul terreno di gioco di Vallerano contro il Monterotondo.

Gli ospiti parteciperanno al prossimo campionato di Promozione, avendo vinto la Prima categoria nella stagione scorsa. La gara di questo pomeriggio sarà molto importante per Massimiliano Nardecchia, visto che rappresenta l'ultimo impegno prima dell'inizio del campionato previsto per il prossimo 3 settembre, dove la FC Viterbo è attesa sul terreno di gioco del Pomezia allenato tra l'altro dalla ex giocatore della Viterbese, Cristiano Gagliarducci. Per la gara della prima giornata di campionato il programma domenica prossima, la FC Viterbo vuole schierare anche un nuovo centrocampista. Sarà infatti questo l'ultimo colpo di mercato della società gialloblù prima dell'inizio ufficiale della stagione, nei prossimi giorni potrebbe arrivare anche qualche altro elemento in prova.

L'intenzione è infatti quella di regalare al tecnico Massimiliano Nardecchia un centrocampista di categoria che possa aggiungere qualità e quantità al reparto. Dopo l'inizio del campionato, se la squadra dovesse poi necessitare di altri aggiustamenti la società potrebbe guardare al mercato degli svincolati per rafforzare ulteriormente l'organico.