Rientrano tutti gli infortunati, ma ci sono anche due squalificati. Dopodomani contro la Citizen Academy, in occasione della partita in cui la squadra gialloblù cercherà di ottenere la sesta vittoria consecutiva in campionato, il tecnico Massimo Castagnari mette in rampa di lancio due giocatori under, arrivati in occasione del mercato di riparazione dello scorso dicembre, che fino a questo momento sono stati utilizzati con il contagocce.

Dopo un lungo periodo di assenza tornano a disposizione, i due centrocampisti Sene Pape e Cristian Spolverini, tutti e due erano stati tenuti prudenzialmente a riposo nello scorso turno di campionato ma ormai da diversi giorni si allenano con il resto del gruppo. Probabilmente nessuno dei due sarà impiegato dal primo minuto, ma entrambi potrebbero essere utilizzati nel corso della gara per riprendere confidenza con il ritmo partita. È arrivata invece la squalifica per il capitano Esteban De Goicochea e per l'esterno destro Gianmarco Nesta.

Lo stop è scattato per recidiva in ammonizione, dopo che entrambi hanno ricevuto un cartellino giallo in occasione della partita disputato la scorsa domenica a Guidonia Montecelio sul terreno di gioco del Villalba dove è arrivato il successo per 2-0. Nel test di ieri pomeriggio, l'allenatore Massimo Castagnari ha provato nella retroguardia il giovane Samuele De Simoni ed a centrocampo l'ex Flaminia Civita Castellana e Castel Sant'Elia Alessandro Barduani Proietti. L'allenatore avrà sicuramente le idee più chiare, su chi schierare dal primo minuto domenica prossima, dopo la rifinitura che si terrà domani mattina a Vignanello. Ma sia De Simoni, che Barduani Proietti, hanno molte chances di partire dal primo minuto nella partita contro la Citizen Academy.

Proprio Castagnari aveva sottolineato, alla vigilia del mercato di riparazione, quanto fosse importante portare dei giocatori under già pronti che potessero essere impiegati dal primo minuto, rappresentando quindi delle valide alternative. Proprio le squalifiche di De Goicoechea e Nesta, costituiscono la prima necessità per far sì che due dei giovani da poco arrivati, possano essere buttati già nella mischia. Seppur contro un avversario ritenuto sulla carta molto facile, ma che senza ombra di dubbio scenderà in campo allo stadio Tullio Stefanucci di Vignanello per fare la propria partita e cercare di ottenere punti pesanti per poter avvicinarsi alle squadre che lo precedono in classifica con l'intento di abbandonare il prima possibile l'ultima posizione in graduatoria.

Quelle di Barduani Proietti e De Simoni, potrebbero però essere solamente due delle novità nella formazione iniziale, dato che il turnover già annunciato da Massimo Castagnari potrebbe riservare anche altre sorprese.