Domenica 22 Ottobre 2023, 05:20

I nuovi subito disponibili per ottenere una vittoria che non faccia perdere terreno con i quartieri alti della classifica. Vignanello stadio Tullio Stefaniucci ore 11, la FC Viterbo affronta l’Audace 1919 per riprendere a correre in classifica dopo la battuta d’arresto di domenica scorsa sul terreno di gioco dell’Aurelia Antica e lo scivolone in Coppa di mercoledì sul terreno di gioco del W3 Maccarese.

Finora, tra le mura amiche, la squadra allenata da Massimiliano Nardecchia ha sempre ottenuto vittorie convincenti e mai come oggi sarà importante far rispettare il trend positivo ottenuto fino a questo momento. Per fare ciò, la squadra gialloblù si affida anche ai nuovi arrivati negli ultimi giorni, compreso il centrocampista Alessio Donnarumma, che è stato ufficializzato appena venerdì pomeriggio.

«Nesta e Donnarumma sono giocatori che ci arricchiscono, su questo non c’è alcun dubbio - ha detto ieri il tecnico Massimiliano Nardecchia - sono allenati e quindi pronti fisicamente, saranno già a disposizione a partire da domani. Il turno di Coppa Italia è un primo tempo, il 3-0 è un risultato pesante ma ce lo giocheremo nel match di ritorno. Con l’Aurelia tutti hanno messo in risalto in maniera negativa i dieci minuti iniziali della ripresa, questo mi dispiace; in 40 anni di calcio non mi è mai capitato purtroppo di subire certi episodi. Contro l’Audace bisogna invertire il trend, portare a casa i tre punti per restare aggrappati alle zone alte della classifica. Contiamo di recuperare Ziroli e Seck che sono per noi due giocatori importanti».

Proprio i rientri di Ziroli e Seck contribuiranno a dare più vivacità alla manovra sia a centrocampo e sulla fascia sinistra. Sopratutto Papa Seck ha dato sempre un contributo fondamentale nelle vittorie ottenute allo stadio Stefanucci di Vignanello In porta giocherà il giovane Marasca, vista la squalifica di Bertollini in seguito alla discussione espulsione arrivata nella parte iniziale della ripresa della partita disputata domenica scorsa a Primavalle contro l’Aurelia Antica, che ha anche causato il calcio di rigore che poi ha permesso alla squadra di casa di ottenere il definitivo doppio vantaggio. L’Audace 1919 occupa il penultimo posto in classifica con quattro punti all’attivo.

FC Viterbo (4-3-3) Marasca; Lo Zito, Morariu, De Goicochea, Ziroli; Seck, Priorelli, Varriale; Ottaviani, Cissé, Orlandi. A disp. Morelli, Bucca, Pompei, Ciucci, Paganelli, Nesta, Fimiani, Scozzari, Donnarumma, Mancarella, Laye. All. Massimiliano Nardecchia.

Audace 1919 (4-4-2): Mihai; Angelini, Delli Colli, Mingote, Ceka; Desideri, Paterni, Grappasonni, Calvigione; Ferrante, Montesi. A disp. Chichi, Staffa, Scacco, Sacco, Corso, Abate, Di Biagio, Vassallo. All. Gianluigi Staffa.

Arbitro: Lorenzo Carucci di Roma.