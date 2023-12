Martedì 12 Dicembre 2023, 05:20

È in arrivo un'altra cura dimagrante alla FC Viterbo, mentre continua la rivoluzione a centrocampo. Dopo gli otto dei giorni scorsi, altri quattro giocatori hanno già le valigie pronte. Si tratta dei due centrocampisti Michele Priorelli e Sene Pape, dell'esterno sinistro Ivan Ziroli e dell'attaccante Pietro Orlandi. Ziroli, Sene Pape ed Orlandi, hanno iniziato la stagione da titolari, poi sono stati vittime di alcuni infortuni e dopo l'arrivo sulla panchina gialloblù di Massimo Castagnari hanno fatto fatica ad essere impiegati dall'inizio. La partenza più pesante è comunque quella di Michele Priorelli, visto che fin dall'inizio della stagione il giocatore era sembrato l'elemento con più inventiva a centrocampo.

Priorelli era partito dalla panchina in occasione della partita disputata contro il Civitavecchia lo scorso 26 novembre allo stadio Tullio Stefanucci di Vignanello, per poi essere impiegato nella parte finale della partita. Domenica 3 dicembre a Maccarese era stato in panchina per tutta la partita, mentre l'altro ieri contro l'Aranova non figurava nemmeno tra i giocatori a disposizione. Finora i giocatori in partenza sono dodici, è stata quindi smantellata in buona parte la squadra che aveva iniziato la stagione con l'ex tecnico Massimiliano Nardecchia. Dopo gli arrivi degli esperti centrocampisti Davide Paruzza e Matteo Tollardo e dell'esterno classe 2005 Emanuele Collacchi, oggi si uniranno al gruppo altri due nuovi giocatori.

Si tratta del difensore classe 2002 Lorenzo Giorgi, che era già a Vignanello sabato scorso, e del centrocampista classe 2001 Andrea Torsellini. Quest'ultimo aveva già militato nel campionato di Serie D con le maglie di Montespaccato e Tivoli, mentre aveva iniziato questa stagione nel Certosa che è inserito nel girone meridionale dell'Eccellenza Laziale. I sondaggi di mercato proseguono per portare a Vignanello alcuni giocatori under e proprio questa sembra l'operazione più difficile. Oggi pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti, verranno valutate anche le condizioni del difensore centrale Ovidiu Morariu uscito per infortunio nel corso del secondo tempo della partita dell'altro ieri contro l' Aranova.

Intanto è stato posticipato di mezz'ora l'inizio del match in programma domenica prossima allo stadio Enzo Totti di Ostia Antica e valido per l'ultima giornata del girone di andata. La gara contro la Pescatori Ostia, inizierà infatti alle 11,30, e non alle 11, dopo un accordo preso ieri pomeriggio tra le due società.