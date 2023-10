Martedì 31 Ottobre 2023, 05:20

Avanti con Massimiliano Nardecchia, almeno fino a domani. Il day-after la disfatta di Montespaccato ha portato comunque alla conferma in panchina dell’allenatore della FC Viterbo. Il tecnico guiderà quindi la squadra gialloblù in occasione del big- match in programma domani alle 11 allo stadio Tullio Stefanucci di Vignanello contro l’Amatrice Rieti, compagine ritenuta tra l’altro tra le più forti del girone, e che attualmente occupa la seconda posizione in classifica dietro la capolista Pomezia.

Nel confronto contro i Sabini, la formazione giallobllù dovrà riscattare immediatamente l’umiliazione subita domenica mattina che ha portato alla clamorosa sconfitta per 7-2 allo stadio don Pino Puglisi di Montespaccato. Massimiliano Nardecchia si gioca quindi la riconferma domani, ma in ogni caso non sarà eventualmente Mauro Venturi a sostituirlo. La candidatura dell’allenatore ex Pomezia ed Albalonga, che sembrava essere forte domenica pomeriggio è stata infatti accantonata. Massimiliano Nardecchia resta quindi in bilico, ma una forte reazione è attesa anche dalla squadra, che a Montespaccato è sembrata veramente la bruttissima copia di quella di inizio ottobre.

A cominciare dal secondo tempo della gara di Primavalle contro l’Aurelia Antica, il Viterbo sembra infatti essere vittima di una crisi di gioco e di personalità mitigata dal successo dello scorso 22 ottobre contro l’Audace 1919, dove la squadra ha giocato comunque sottotono e ottenuto la vittoria solamente grazie ad un calcio di punizione di Ziroli dalla distanza dove il giocatore è stato bravo a centrare nell’angolo. Nelle altre partite, infatti, la squadra gialloblù è stata sconfitta 2-0 dell’Aurelia Antica, ha perso poi con il punteggio di 3-0 la partita di andata degli ottavi finali di Coppa Italia sul terreno di gioco del W3 Maccarese, fino ad arrivare poi alla disfatta di Montespaccato.

Se il Viterbo ha poi sempre vinto sul terreno di gioco di Vignanello, lontano dalle mura amiche finora ha totalizzato tre sconfitte e due pareggi in campionato. Ieri si è chiusa a Palazzo dei Priori la procedura per l’assegnazione dello stadio Enrico Rocchi alla FC Viterbo, anche se non è stato possibile organizzare nell’impianto di via della Palazzina la partita di domani mattina contro l’Amatrice Rieti, a causa della mancanza di tempi tecnici per comunicare alla Federazione la variazione del campo di gioco ed anche fare tutto il necessario per scendere in campo nella casa naturale dei gialloblù. A questo punto, la data papabile per riaprire lo stadio Enrico Rocchi sarebbe quella del prossimo 12 novembre quando sarà in programma la partita di campionato contro il Campus Eur. Anche se lo sponsor Piero Camilli resta comunque molto deluso per come è stata gestita la situazione dal mese di agosto fino ad adesso.