Domenica 31 Dicembre 2023, 05:20

Gli obiettivi della squadra nel 2024, la scelta di tornare a Viterbo, lo stadio Enrico Rocchi, i tifosi, l'esempio dello zio Alessandro, colonna della Lazio, del Milan e della Nazionale. L'esterno della FC Viterbo Gianmarco Nesta parla a 360 gradi, dopo che ieri la squadra ha chiuso questo anno disputando la partitella in famiglia contro la Juniores e tornerà ad allenarsi dopo domani in vista della ripresa del campionato in programma domenica 7 gennaio, quando la formazione allenata da Massimo Castagnari sarà di scena sul terreno di gioco della Luiss Roma nella seconda giornata del girone di ritorno.

"Dobbiamo ripartire dalla prestazione dell'ultima partita con il Pomezia- esordisce Gianmarco Nesta- credo che abbiamo dato un segnale forte da squadra, grazie anche ai nuovi arrivi che ci stanno dando un grande aiuto". Dopo la vittoria contro la capolista, la squadra si è allontanata dalla zona playout e può puntare in questo girone di ritorno anche al secondo posto "Per quanto riguarda il secondo posto - riprende Nesta - se vogliamo arrivare lì, dobbiamo giocare ogni partita come fosse l'ultima. Siamo tutti molto fiduciosi, perché si inizia a respirare un'aria diversa".

Gianmarco Nesta, la scorsa stagione ha militato nella Viterbese in Serie C in prestito dal Lecco. Poi ha deciso di sposare il progetto della FC Viterbo, scegliendo di scendere di categoria guocando nel campionato di Eccellenza. "La scelta di venire alla FC Viterbo è stata un pó particolare - commenta - ero in un momento molto difficile dove sono rimasto fuori rosa a Lecco e avevo voglia di giocare. Preciso che nessuno ha deciso per me, ma comunque sono venuto in una società molto seria che ha voglia di diventare grande. In questa scelta è stata importante la figura del diesse Tiziano Fioravanti, mi chiamava tutti i giorni. Poi abbiamo un certo tipo di rapporto, dato che lo conosco da tanto e abitiamo nello stesso paese".

Gianmarco Nesta è anche il nipote di Alessandro, campione del mondo con la Nazionale nel 2006 e che tra l'altro nel corso della sua carriera ha raggiunto grandi successi anche con le casacche di Lazio e Milan. "Mio zio - precisa - per me deve essere un esempio più di tutti, dato che è stato uno dei difensori più forti al mondo" . Il giocatore non dimentica poi la questione riguardante la situazione dello stadio Enrico Rocchi, che sta tenendo banco purtroppo ormai da mesi e confida nel sostegno dei supporters gialloblù . "Per quanto riguarda lo stadio - conclude - lo stiamo aspettando tutti a partire dai tifosi. Giocare in uno stadio del genere per noi è una forza in più, soprattutto per il calore che ci trasmetteranno i nostri tifosi. Quindi si spera che chi di dovere ci farà giocare prima possibile nel nostro stadio".