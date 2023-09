Lunedì 4 Settembre 2023, 05:00

Esordio amaro nella prima giornata di campionato per la FC Viterbo che esce sconfitta per 4-2 dal terreno di gioco del Pomezia, squadra appena retrocessa dalla Serie D e che ha allestito un organico per risalire immediatamente di categoria.

Troppo netta la differenza tra le due formazioni, con i padroni di casa che hanno mostrato di essere una squadra di categoria, con elementi come Costantini e Gasperini in difesa, oltre a Marsella e Corsetti in attacco. Massimiliano Nardecchia ha gettato nella mischia il portiere 2004 Marasca e il giovane 2006 Martinozzi per il resto, al netto delle assenze dei due infortunati Spolverini e Fimiani, la formazione che è scesa in campo dal primo minuto di gioco era quella che ci si aspettava alla vigilia.

Il Viterbo ha mostrato di essere indietro di condizione rispetto agli avversari, avendo iniziato la preparazione precampionato in ritardo, e di non avere ancora oliato bene i propri meccanismi difensivi, oltre a mostrarsi ancora evanescente a centrocampo e in attacco. Nei prossimi giorni ci sarà ancora molto da lavorare per il tecnico Massimiliano Nardecchia. Il Pomezia ha unito un forte agonismo alla propria qualità, ottenendo un mix che l'ha portato ad approcciare benissimo la gara tanto da portarsi in vantaggio per 2-0 dopo appena quindici minuti.

La prima rete è stata segnata da Fofi, ottimamente servito dell'esperto Massella, che è riuscito a tenere sempre sul chi va là i due difensori centrali del Viterbo. Il raddoppio e poi arrivato grazie ad una conclusione del giovane classe 2006 Lombardo. La squadra di casa è poi riuscita a controllare la situazione senza troppi rischi, fino al quarto d'ora della ripresa quando ha segnato il tris con un colpo di testa del difensore Costantini.

Dopo questa rete il Pomezia, che fino a questo momento aveva speso molto, allenta i ritmi e il Viterbo accorcia le distanze poco prima della mezz'ora con una conclusione dell'esterno sinistro Ziroli. Ma, in avanti, la formazioni di Gagliarducci ha tanta qualità e così, è Antonio Pagliaroli ex Sora entrato dalla panchina, a firmare la quarta rete. A rendere un pochino meno pesante il passivo per la formazione di Nardecchia ci pensa Goicoechea, che in pieno recupero firma il definitivo 4-2.