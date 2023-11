Mercoledì 1 Novembre 2023, 05:20

È il giorno della verità. Vignanello, stadio Tullio Stefanucci ore 11, dopo la bruttissima sconfitta arrivata inaspettatamente domenica scorsa a Montespaccato la squadra gialloblù non può più sbagliare nel match contro l’Amatrice Rieti, seconda in classifica e accreditata come una delle maggiori candidate per il salto di categoria.

È il giorno della verità non solo per il tecnico Massimiliano Nardecchia, che dopo la riconferma nelle scorse ore si gioca la panchina. Ma anche per molti giocatori, visto che quasi tutti domenica scorsa a Montespaccato hanno ampiamente deluso. La squadra dovrà ritrovare lo smalto che ha perso a partire dal secondo tempo della partita disputata lo scorso 15 ottobre a Primavalle sul terreno di fuoco dell’Aurelia Antica. Ed anche i nuovi, con una maggiore preparazione fisica nelle gambe, dovranno iniziare a dare quel contributo che ci si aspetta da loro. Se lontano dalle mura amiche la squadra di Nardecchia ha totalizzato solamente due punti in cinque partite. La differenza l’hanno fatta proprio le partite interne disputate a Vignanello, dove la formazione allenata da Massimiliano Nardecchia ha sempre vinto.

Per cui ci si aspetta che la tradizione venga rispettata anche oggi contro la forte squadra sabina. La cosa positiva è che il Viterbo recupera gli infortunati che erano assenti domenica scorsa, a parte l’esterno Cristian Spolverini ed il centrocampista Sene Pape. Dopo poco meno di un mese ritorna infatti a disposizione l’attaccante croato Ante Kordic, che in campionato aveva giocato nella ripresa della partita vinta contro la Romulea lo scorso 8 ottobre, e poi si era fermato per un guaio muscolare.

Disponibile anche l’esterno Gianmarco Nesta, che nel precedente turno ha osservato la partita dalla tribuna a causa di una contrattura. Torna anche il centrocampista Pasquale D’Elia, che fino a questo momento è stato visto giocare titolare nella terza giornata contro l’Astrea dove ha colpito un palo clamoroso che poteva portare in casa gialloblù una vittoria pesantissima in trasferta, così come la punta Pierre Ancillai che torna dopo l’assenza di domenica scorsa.

FC Viterbo (4-3-3) Marasca; Lo Zito, Morariu, De Goicochea, Ziroli; Seck, Donnarumma Priorelli; Ottaviani, Cissé, Mancarella. A disp. Bertollini, Grillo, Bucca, Pompei, Ciucci, Varriale, Paganelli, Fimiani, Ancillai, Scozzari, Donnarumma, Orlandi, Laye, Forcillo, Kordic. All. Massimiliano Nardecchia.

Amatrice Rieti (4-3-3): Egidio; Sciarra, Filosa, Scipioni, Fiscaletti A.; Fiscaletti S., Donatangelo, De Fato; Covarelli, Giovannini, Rossi. A disp. Pezzotti, Grassi, Di Nicola, Tirafferri, Di Francia, Boncompagni, Monaco di Monaco, Battisti, Campanelli. All. Vincenzo Angelone.

Arbitro: Bruno Rossomando di Salerno.