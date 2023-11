Sabato 18 Novembre 2023, 08:29

In attesa di notizie sulla possibilità della riapertura dello stadio Enrico Rocchi, con altri incontri tra la dirigenza e i rappresentanti di Palazzo Dei Priori che sono previsti per l'inizio della settimana prossima, la FC Viterbo si rituffa nel campionato e stamattina effettuerà l'allenamento di rifinitura in vista del difficile scontro lontano dalle mura amiche sul terreno di gioco del quotato Valmontone in programma domani mattina alle 11.

Il tecnico Massimo Castagnari, arrivato all'inizio della settimana scorsa, dopo aver passato ormai diversi giorni con la squadra è pronto ad apportare delle modifiche allo schieramento proprio in vista della partita di domani. Intanto si affievoliscono le possibilità di poter convocare il capitano Esteban De Goicoechea, infortunatosi nel primo tempo della partita disputata l'8 novembre a Vignanello contro la W3 Maccarese e valida come gara di ritorno degli ottavi di finale della Coppa Italia. Il difensore centrale non è stato convocato nemmeno in occasione della partita casalinga di domenica scorsa disputata a Vignanello contro il Campus Eur e quindi la sua assenza è destinata a prolungarsi.

De Goicoechea dovrebbe comunque risultare l'unico non disponibile del Viterbo, visto che in questi giorni si è svuotata all'infermeria che invece la settimana scorsa risultava essere molto affollata. Al suo posto, come difensore centrale, potrebbe essere però impiegato il giovane Lo Zito, che giocherebbe a fianco a Morariu, con la squadra che tornerebbe quindi a schierarsi con la retroguardia a quattro proprio come nella prima parte della stagione con il vecchio tecnico Massimiliano Nardecchia. Che poi nelle ultime partite della sua gestione aveva optato per la difesa a tre adottando lo schema 3-5-1-1.

A centrocampo potrebbe rientrare Sene Pape, mentre in attacco sarà confermata la coppia formata da Cissè e Kordic. Con quest'ultimo che, dopo i guai fisici delle scorse settimane, potrebbe dare un contributo maggiore visto che in questi giorni si è allenato con continuità ed ha quindi potuto acquistare più minutaggio nelle gambe. La squadra si potrebbe quindi presentare con un 4-4-2 grazie al quale Castagnari spera di trovate con più facilità la via del gol dopo la prova offerta dalla sua squadra contro il Campus Eur dove il Viterbo ha mostrato di avere poche idee a centrocampo per produrre azioni offensive pericolose.

Tra l'altro proprio le due partite della gestione Castagnari, disputate finora tra Coppa Italia e campionato, sono finite entrambe 0-0. Con la vittoria che manca ormai da due partite, i punti di distacco del Viterbo dalla capolista Pomezia sono ormai diventati 8, e quindi sarà importante vincere domani mattina per non perdere ulteriore terreno dalla vetta.