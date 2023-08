Giovedì 24 Agosto 2023, 05:20

Arrivano i rinforzi alla FC Viterbo. Questi ultimi giorni del calciomercato saranno caratterizzati dall'arrivo di nuovi giocatori per la squadra allenata da Massimiliano Nardecchia, che si sta apprestando a disputare il campionato di Eccellenza Laziale che inizierà con la prima giornata il prossimo 3 settembre. L'intenzione è grossomodo quella di aggiungere almeno un nuovo elemento per ogni reparto. Ormai in dirittura d'arrivo la trattativa che porterà in gialloblù il portiere Flavio Marasca, classe 2004, che ha già militato nelle giovanili della Viterbese.

E' in prova e si sta allenando a Vallerano, il centrocampista anche lui classe 2004 Giuseppe Mastrogiacomo che ha alle spalle esperienze nelle scorse stagioni con Pro Vercelli, Lucchese e Cattolica. In questi giorni la società sta cercando di curare la batteria degli under, visto che in campionato dovranno essere schierati fin dal primo minuto un giocatore nato nel 2003, due del 2004 ed uno del 2005. La società sta però sfogliando la margherita per portare alla corte di Massimiliano Nardecchia anche elementi di esperienza che possano arricchire la squadra di qualità e quantità. Proprio oggi potrebbe arrivare all'accordo con un difensore. La FC Viterbo esordirà in campionato sul terreno di gioco del Pomezia il prossimo 3 settembre con la gara che inizierà alle 11.

Questo sarà grosso modo l'orario di tutte le partite della stagione, anche per quello che riguarda le altre squadre che si trovano nello stesso raggruppamento della formazione gialloblù. Al momento quello delle 11 è anche l'orario delle partite casalinghe della compagine allenata da Massimiliano Nardecchia. È chiaro che se poi si concretizzasse la possibilità di venire a giocare allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo, l'orario delle gare domenicali tra le mura amiche potrebbe essere spostato al pomeriggio. Proprio su questa questione se ne dovrebbe sapere di più nelle prossime settimane, visto che la FC Viterbo è stata l'unica società a presentare la domanda per partecipare alla manifestazione di interesse indetta dal Comune di Viterbo per l'utilizzo dell'impianto di via della Palazzina.

Anche se sull'eventuali accordo pesa comunque il preannunciato ricorso al Tar del Lazio che dovrebbe essere discusso a metà settembre da parte della Us Viterbese 1908, che parteciperà al girone B del prossimo campionato di Promozione Laziale, contro il mancato nulla osta dello scorso luglio per l'utilizzo dello stadio Enrico Rocchi da parte di Palazzo dei Priori. La squadra di Massimiliano Nardecchia effettuerà anche oggi un'altra seduta di allenamento in preparazione al test amichevole di dopodomani contro il Monterotondo che sarà anche l'ultimo prima dell'inizio del campionato.