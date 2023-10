Martedì 17 Ottobre 2023, 05:20

La FC Viterbo si interroga dopo l'inaspettato kappao di domenica mattina a Primavalle contro l'Antica Aurelia. Intanto stamattina arriva il nuovo acquisto Gianmarco Nesta, Mentre c'è ansia per le condizioni di Papa Seck. Dopo una lunga trattativa che è durata settimane, questa mattina Gianmarco Nesta dovrebbe raggiungere i suoi nuovi compagni di squadra.

L'esterno destro classe 2000, che nell'estate della stagione scorsa era arrivato alla Viterbese in Serie C in prestito dal Lecco, può essere impiegato sia come difensore di destra in una retroguardia a quattro oppure come esterno in un centrocampo a cinque. Il centrocampista Papa Seck sarà invece sottoposto ad un nuovo esame medico questa mattina per valutarne le condizioni dopo l'infortunio alla caviglia In occasione della partita contro la Romulea disputata a Vignanello lo scorso 8 ottobre. In base all'esito si deciderà se convocare il giocatore per la gara di domani vedrà protagonista la squadra allenata da Massimiliano Nardecchia sul terreno di gioco del W3 Maccarese della partita valida come gara di andata per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

L'assenza di Papa secca si è notata soprattutto nella partita di domenica scorsa, che la FC Viterbo ha perso per 2-0 a Primavalle contro l'Aurelia Antica. La squadra giallo blu ha confermato la propria allergia alle partite esterne, Visto che fino a questo momento il Viterbo lontano dalla memoria amiche ha guadagnato solamente due pareggi e due sconfitte. Al termine della gara tutti i dirigenti della società erano scuri in volto e molto delusi. Se nel primo tempo la squadra di Nardecchia aveva fatto la partita creando diverse occasioni da rete vedendosi negare anche la concessione di un calcio di rigore apparso netto. Ci si interroga su l'atteggiamento della squadra all'inizio del secondo tempo, quando i padroni di casa hanno cominciato ad alzare i ritmi trovando il gol del vantaggio.

Anche se c’è da sottolineare che effettivamente la discutibile espulsione dell’estremo difensore Bertollini, con la contemporanea concessione del calcio di rigore che ha permesso agli avversari di segnare il raddoppio, è stato l’episodio che ha praticamente tagliato le gambe alla squadra e reso ancora più difficile un eventuale doppia rimonta. «Abbiamo creato quattro o cinque occasioni da rete nitide nel primo tempo - ha detto l’allenatore Massimiliano Nardecchia - e il fatto di non sfruttarle poi rende la partita rischiosa. Il calcio è questo e non possiamo prendercela con nessuno, c’è da fare solamente un mea culpa per quello che riguarda le occasioni non sfruttate. Dobbiamo continuare a lavorare e basta».