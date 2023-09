Lunedì 11 Settembre 2023, 10:20

Davanti ad un folto pubblico, tra cui tanti spettatori giunti dal capoluogo, la FC Viterbo batte in rimonta 2-1 la Luiss Roma riscattando la battuta d'arresto della prima giornata. La vittoria è figlia di alcune scelte operate nell'intervallo da parte del tecnico Massimiliano Nardecchia e della crescita nella ripresa di alcuni singoli che hanno contribuito a scardinare una difesa della squadra avversaria che nella prima frazione di gioco era sembrata impenetrabile. Pronti via e la gara si mette subito male per la formazione gialloblù, visto che la Luiss Roma passa il vantaggio dopo pochi minuti grazie al difensore ex Lazio, Fiorentina e Ternana Mobido Diakite. In seguito ad un'azione di calcio d'angolo al 4' minuto, il giocatore colpisce infatti il pallone di controbalzo dentro l'area di rigore avversaria e porta in vantaggio la Luiss Roma. Il Viterbo cerca di reagire, ma la manovra è frenetica e questo porta spesso a sbagliare i passaggi ed a favorire le ripartenze dei Capitolini, che così alleggeriscono la pressione dei padroni di casa. La squadra di Nardecchia cerca di sfruttare le corsie esterne, ma i cross sono tutti preda di Diakitè che giganteggia in difesa. Quando poi il Viterbo cerca di sfondare per vie centrali, manca sempre l'ultimo passaggio, oppure le conclusioni dei giocatori gialloblù trovano il muro dei difensori della Luiss con la squadra romana che è schierata con un 4-5-1 molto abbottonato che le permette di schierare diversi giocatori dentro la propria area di rigore. Dalla mezz'ora poi la Luiss alza il proprio baricentro, venendo ad aggredire i portatori di palla del Viterbo che così sono costretti ad effettuare lanci lunghi per la punta Cissè che però viene sempre stretta nella morsa dei difensori ospiti. Nella ripresa però cambia tutto, Nardecchia inserisce infatti in cabina di regia Papa Seck al posto di Sene Pape, con quest'ultimo che nel primo tempo aveva faticato come centrale mostrando delle qualità che probabilmente gli permetterebbero di rendere di più come mezz'ala. Sta di fatto che Papa Seck si mostra immediatamente molto dinamico, con il Viterbo che adesso ingrana una marcia in più. Inoltre Nardecchia accentra Orlandi avvicinandolo a Cissè, che in molti frangenti della prima parte di gara era sembrato troppo isolato. Sta di fatto che queste due mosse cambiano la partita e permettono al Viterbo di ribaltare il risultato. Al 7' infatti arriva già il pareggio grazie ad un cross dalla destra di Papa Seck che trova proprio Orlandi la cui incornata non lascia scampo al portiere avversario. A centrocampo cresce Priorelli, che insieme a Papa Seck si prende le chiavi del reparto. Tuttavia il gol della sospirata vittoria non arriva, anche perché la Luiss riesce spesso a ripartire in contropiede cercando di tenere il più possibile il pallone lontano dalla propria metà campo. La squadra allenata la Guglielmo Stendardo però nell'ultima parte di gara accusa la stanchezza e il Viterbo può sfondare soprattutto sulla fascia sinistra. Così al 36' Orlandi riesce a fare irruzione nell'area avversaria, fornendo un assist al bacio per Cissè, che da dentro l'aria piccola mette dentro il pallone del definitivo vantaggio grazie ad un preciso diagonale con la suola della scarpa. Per il Viterbo è il gol della liberazione, con la squadra che insieme al tecnico dopo il triplice fischio va a festeggiare il successo sotto la tribuna insieme ai tifosi che l'hanno sostenuta per tutta la gara.