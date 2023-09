Sabato 30 Settembre 2023, 05:20

È stato positivo l'incontro di ieri mattina in Comune il sindaco di Chiara Frontini ed i dirigenti della FC Viterbo, circa la conclusione della manifestazione di interesse per poter disputare le prossime partite casalinghe del campionato di Eccellenza allo stadio Enrico Rocchi fino al prossimo 30 giugno. Il tutto mentre la squadra continua a rinforzarsi per disputare in campionato di vertice. C'è fiducia, ma non c'è ancora la certezza, che l'esordio della FC Viterbo all9 stadio Enrico Rocchi avvenga domenica 8 ottobre contro la Romulea.

“A seguito dell’incontro tenutosi in data odierna con la sindaca Chiara Frontini e l’assessore Emanuele Aronne, l’amministrazione comunale ha ribadito il proprio impegno a dare seguito in tempi celeri alla manifestazione di interesse di agosto scorso. Auspichiamo che i prossimi appuntamenti casalinghi della F.C. VITERBO si possano già disputare presso lo Stadio Enrico Rocchi e siamo fiduciosi nell’operato dell’Amministrazione locale”. Si legge in un comunicato diffuso nel pomeriggio dalla FC Viterbo, poci dopo la conclusione del summit che si è tenutoin Comune.

Sembra quindi che si sia trovato il modo per trovare un accordo con la Regione Lazio, proprietaria del terreno di gioco e delle nura di cinta dello stadio Enrico Rocchi, ed anche di risolvere tutte le altre problematiche burocratiche legate alle procedure per concludere la manifestazione di interesse per l'assegnazione dell'impianto di via della Palazzina. Ora c'è da capire se ci saranno i tempi tecnici per risolvere tutto entro la settimana prossima, oppure l'esordio della formazione allenata da Massimiliano Nardecchia a Viterbo dovrà essere rimandato domenica 22 ottobre quando è in programma la partita casalinga contro l'Audace 1919.

Con la partita contro la Romulea che si svolgerebbe quindi nuovamente allo stadio Tullio Sefanucci di Vignanello, come già accaduto per le prime due gare interne di questo campionato contro Luiss Roma e Villalba. Intanto la squadra si sta preparando al difficile impegno di domenica prossima il programma a Ciampino contro la Citizen Academy, dove la squadra gialloblù è chiamata ad ottenere la prima vittoria esterna di questo campionato.

Dopo l'ingaggio della punta croata Ante Kordic, che già si sta allenando con i compagni e sarà disponibile domani a Ciampino, il supervisore Vincenzo Minguzzi e il direttore sportivo Tiziano Fioravanti stanno cercando di concludere un accordo per portare altri elementi che possano rinforzare l'organico. È calda anche la pista per ingaggiare il giovane esterno destro Gianmarco Nesta, che la stagione scorsa ha giocato in Serie C con la Viterbese. Oltre a lui potrebbe arrivare anche altri due giocatori.