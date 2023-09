Martedì 12 Settembre 2023, 05:20

C'è ancora tanto da lavorare, ma la vittoria della FC Viterbo contro la Luiss Roma nella seconda giornata di campionato di Eccellenza invita sicuramente a guardare le prossime partite con più ottimismo. "Anche contro la Luiss abbiamo sbagliato qualcosa - commenta il tecnico Massimiliano Nardecchia - in occasione della rete subita eravamo posizionati bene, ma poi abbiamo ritardato un attimino l'uscita dopo il calcio d'angolo battuto dai nostri avversari. È stato un regalo che potevamo evitare di fare. Poi però abbiamo disputato un buonissimo primo tempo e una buona mezz'ora nella ripresa, che ci hanno visti dominare, quindi il gol del momentaneo pareggio e poi quello del vantaggio sono stati meritati. Sono contento per i ragazzi, perché dopo i gol subiti domenica scorsa in occasione della gara di Pomezia e dopo un'altra partenza in salita contro la Luiss non era facile rimettere in piedi la partita".

Ma il cammino per la FC Viterbo in questa stagione è ancora lungo. "C'è da limare ancora qualcosa - prosegue Nardecchia - ma lo sapevamo, perché siamo una squadra nuova. E quindi dobbiamo lavorare tanto, perché c'è ancora molto da migliorare. Nella ripresa abbiamo effettuato alcuni cambiamenti che hanno funzionato e sotto questo aspetto siamo felici di essere anche un po' camaleontici". L'entrata in campo di Papa Seck il cambio di posizione di Priorelli, sono state Infatti le mosse che hanno cambiato la partita. Uno degli aspetti più positivi è sicuramente quello che, nonostante la FC Viterbo abbia iniziato la preparazione precampionato in ritardo rispetto alle altre squadre, la formazione di Massimiliano Nardecchia ha retto bene per tutti e novanta i minuti della partita contro la Luiss Roma.

E quindi in occasione delle prossime partite la condizione atletica non potrà che migliorare. Sugli spalti dello stadio di Vignanello domenica mattina c'erano circa 500 spettatori, di cui tanti viterbesi giunti dal capoluogo. La squadra disputerà probabilmente nello stesso impianto anche la prossima partita interna in programma domenica 24 settembre contro il Villalba. La Fc Viterbo è però anche l'unica società che ha risposto alla manifestazione di interesse indetta dal Comune di Viterbo per poter disputare le partite casalinghe di questa stagione allo stadio Enrico Rocchi.

Tutto dipenderà dall'esito del ricorso al Tar del Lazio da parte della Us Viterbese, che verrà discusso questa mattina, dopo che Palazzo Dei Priori aveva negato lo scorso 5 luglio il nulla osta alla società del presidente Marco Romano per giocare le partite interne durante questa stagione nell'impianto di via della Palazzina. Il verdetto dovrebbe arrivare nella giornata odierna. Tra le ipotesi c'è anche quella che il Tribunale Amministrativo Regionale chieda una sospensiva, in attesa di un provvedimento definitivo, con un conseguente allungamento dei tempi.