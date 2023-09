Domenica 10 Settembre 2023, 05:20

La FC Viterbo è già attesa alla partita del riscatto, dopo il passo falso di Pomezia. Vignanello stadio Tullio Stefanucci ore 11, la squadra gialloblù affronta nel primo impegno casalingo del campionato di Eccellenza la Luiss Roma. Questa mattina l'ingresso alla partita sarà eccezionalmente gratuito e il tecnico Massimiliano Nardecchia chiama a raccolta i viterbesi.

"Faccio un appello alla gente di Viterbo - specifica - è vero che c’è un clima di incertezza, spero però che venga a sostenerci e lo possa fare dal primo all’ultimo perché questa squadra è piena di giovani che devo superare le difficoltà. Il nostro impegno è quello di dare le migliori soddisfazioni possibili”. Tuttavia l'impegno di questa mattina non si prospetta facile, anche perché la Luiss Roma è una formazione esperta della categoria e già in occasione della prima giornata di campionato ha dimostrato di essere una squadra già in condizione e che gode di molto carattere avendo recuperato nel corso della ripresa un doppio svantaggio. Il tecnico della FC Viterbo Massimiliano Nardecchia dovrà far fronte tra l'altro anche a diverse assenze come quelle degli under Spolverini, Fimiani e Pompei, ma spera anche che la sua formazione con una settimana in più di preparazione nelle gambe possa offrire una prestazione più convincente.

L'allenatore carica i suoi. “La squadra - spiega - ha fatto un buon lavoro durante la settimana, siamo concentrati. C ’è anche un pizzico di tensione perché i ragazzi sentono il debutto casalingo. Ho cercato di stemperare gli animi". Oltre ad essere più positiva in zona gol, la FC Viterbo dovrà cercare questa mattina di non ripetere gli errori della scorsa domenica a Pomezia in occasione della partita d'esordio persa per 4-2. "Ci abbiamo lavorato - spiega ancora Nardecchia- questo è uno sport in cui vince chi sbaglia meno". Nelle prossime ore la società cercherà di concludere l'accordo con una pompa esperta, che significa quindi la categoria così da poter arricchire il reparto avanzato. L'eventuale nuovo acquisto potrebbe esordire domenica prossima in occasione della terza giornata di campionato sul terreno di gioco dell'Astrea.

FC VITERBO: Bertollini, Bucca, Goicoechea, Paganelli, Ziroli, Sene Pape, Seck, Priorelli, Orlandi, Martinozzi, Cisse. A disp. Lo Zito, Grillo, Ciucci, Morariu, Angelini, Ricci, Pelliccioni Ancillai, Varriale, Ottaviani. All. Massimiliano Nardecchia LUISS ROMA: Tolomeo, Nicosia, Sarrocco, La Vecchia, Di Gioia, Cinti, Mendicino, Biraschi, Rekik, Rubolino, Diakite. A disp. Carbonetti, Neccia, Ciotola, De Vincenzi, Fraticelli, D'Angolo, Russo, Di Costanzo, Spizzichino. All. Guglielmo Stendardo ARBITRO Andrea Martucci di Ostia Lido