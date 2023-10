Fc Viterbo ancora mal di trasferta. Brutto secondo tempo e l'Aurelia Antica vince 2-0

La FC Viterbo scopre amaramente le varianti imprevedibili del campionato di Eccellenza ed esce sconfitta per 2-0 dal campo dell'Aurelia Antica allontanandosi dai quartieri alti della classifica. Un gol annullato per fuorigioco, diverse occasioni buttate al vento ed un rigore apparso netto non concesso dall'arbitro alla fine del primo tempo. Ma nella ripresa cambia tutto, con il topic moment della partita che arriva al quarto d'ora con i padroni di casa già in vantaggio per 1-0. Bertolini si affretta a rimettere il pallone in gioco, ma la sua mano viene a contatto con il collo di un avversario che si trova sul suo percorso che cade a terra.

Per il direttore di gara è condotta violenta e così estrae il cartellino rosso e concede il calcio di rigore ai padroni di casa che viene trasformato ancora da Mocanu. "Non mi è mai capitato di subire un rigore del genere, ma io non voglio parlare degli arbitri, solo della mia squadra" ha commentato il tecnico del Viterbo, Massimiliano Nardecchia. La partita termina praticamente qui, con il Viterbo che non riesce più a reagire. Nardecchia schiera anche due punte, mossa che probabilmente andava fatto prima, ma i padroni di casa riescono a portare a casa la vittoria senza correre nessun rischio. Anche perché la partita si fa molto nervosa e anche molto spezzettata.

Sta di fatto che all'inizio della ripresa la squadra di Nardecchia non è entrata in campo con lo stesso piglio del primo tempo, con l'Aurelia Antica che ha cercato di limitare i danni per poi avanzare il proprio baricentro all'inizio del secondo tempo pressando più alta e trovando il primo gol con una fuga sulla sinistra del possente Pietro Battista che gioca di fisico prima di scaricare all'indietro per l'accorrente Mocanu che spinge il pallone in rete da pochi passi. "Abbiamo preso la prima rete, dove abbiamo sbagliato perché non eravamo posizionati bene" ha precisato Nardecchia.

Nel primo tempo il Viterbo aveva fatto invece la partita creando diverse occasioni da rete, anche se si è notata la mancanza di un uomo d'ordine a centrocampo capace di far girare la squadra.

L'occasione più clamorosa è capitata sui piedi di De Goicoechea, che ha mandato il pallone sopra la traversa da pochi passi. Poco prima del doppio fischio il portiere avversario è poi uscito su Ottaviani lanciato a rete, il contatto tra i due giocatori sembra netto ma il direttore di gara ha valutato diversamente. "Il calcio è questo e noi non possiamo prendercela con nessuno, ma fare solo mea culpa soprattutto nelle occasioni create. Adesso non dobbiamo guardare la classifica, ma solo cercare di risolvere la nostra situazione" ha detto Nardecchia.