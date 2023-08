Venerdì 4 Agosto 2023, 05:20

Per il momento resta in stand-by la questione stadio Enrico Rocchi-Favl Cimini. La società deciderà nei prossimi giorni, dopo una riunione con tutti i membri del club, se partecipare o meno alla avviso pubblico reso noto dal Comune di Viterbo la settimana scorsa per la concessione dell'impianto di via della Palazzina dal prossimo primo ottobre fino al 30 giugno 2024.

Sempre la settimana prossima potrebbe esserci anche un incontro con Piero Camilli. L'imprenditore di Grotte di Castro, al momento parteciperà al progetto Favl Cimini con alcune sponsorizzazioni. Ma si era detto disponibile a rilevare la prima squadra solamente nel caso in cui ci fosse stata la possibilità di disputare le partite casalinghe del prossimo campionato di Eccellenza Laziale allo stadio Enrico Rocchi. Per presentare la domanda relativa alla partecipazione all'avviso pubblico reso noto da Palazzo Dei Priori, la scadenza è quella del prossimo venerdì 18 agosto Allo stesso tempo, la Favl Cimini sta lavorando con la Federazione perché avvenga al più presto il cambio di denominazione in FC Viterbo.

Visto che, almeno per il momento, non sarà possibile acquisire il nome di FC Viterbese. La squadra sta intanto proseguendo la preparazione precampionato sul manto erboso dello stadio di Vallerano, anche ieri i ragazzi allenati da Massimiliano Nardecchia hanno svolto una doppia seduta di allenamento e così faranno anche oggi. Solo domani è prevista una sola seduta di lavoro nel pomeriggio prima della partita amichevole in programma domenica 6 agosto alle 17,30 allo stadio di Canepina contro i cugini della Flaminia Civita Castellana allenati da Federico Nofri.

All'inizio della prossima settimana, la Favl Cimini potrebbe avere a disposizione anche i due giovani Christian Spolverini e Alessandro Pompei, che la stagione scorsa hanno militato nella Primavera 2 della Viterbese collezionando anche convocazioni e presenze con la prima squadra. Nei prossimi giorni dovrebbe infatti arrivare lo svincolo per entrambi che permetterà quindi ai due giocatori di aggregarsi al gruppo di Massimiliano Nardecchia. A questo punto i due giocatori ex Viterbese potrebbero essere anche provati nell'altra partita amichevole che la Favl Cimini disputerà il prossimo sabato 12 agosto sul campo del Certosa squadra che milita nel campionato di Eccellenza. Dopo questa gara la squadra godrà di tre giorni di riposo per riprendere poi ad allenarsi mercoledì 16 agosto.

Domani è previsto anche un incontro con una punta di spessore per la categoria che sta trattando il direttore sportivo Tiziano Fioravanti. Per il momento si tratta di un incontro interlocutorio per appurare se ci saranno i presupposti per intavolare una trattativa.