Sabato 22 Luglio 2023, 05:20

Piero Camilli, almeno per il momento, non rileverà la Favl Cimini ma darà solamente una mano come sponsor." Sì entrerò come sponsor - conferma l'imprenditore di Grotte di Castro - e nulla più, almeno per il momento e poi vedremo. Ci sono ancora tante incognite e tante cose da chiarire per fare un investimento importante che permetta di vincere il campionato di Eccellenza".

Piero Camilli scende poi nei particolari ricordando quando sbarcò a Viterbo per la prima volta giusto dieci anni fa nel 2013. "In quell'occasione - riprende - venni con la Castrense che aveva appena ottenuto l'accesso in Eccellenza ed avevo quindi già l'ossatura della squadra che aveva appena vinto il campionato di Promozione nella stagione precedente. Potei portare poi dei giovani importanti dal Grosseto come ad esempio il difensore Alessandro Dalmazzi e il centrocampista Giulio Faenzi. Soprattutto ottenni immediatamente la concessione dello stadio Enrico Rocchi. In questa occasione invece le cose sono ben diverse, solamente quando tutti gli aspetti saranno più chiari deciderò cosa fare".

Per ora, quindi, quello di Piero Camilli alla Faul Cimini darà solamente un appoggio esterno, con la squadra che parteciperà al prossimo campionato di Eccellenza che sarà costruita dai due attuali patron Francesco Torroni e Gianni Patrizi. Non è detto a questo punto, che questo sia un anno interlocutorio e Piero Camilli possa entrare in scena solamente dalla prossima stagione. Tutto gira intorno al bando per la concessione dello stadio Enrico Rocchi, che il Comune di Viterbo dovrà organizzare visto che la convenzione con la Us Viterbese 1908 scadrà il prossimo 31 agosto. Al momento non si conoscono ancora modalità e tempistiche del bando, ma è chiaro che è proprio questo l'ago della bilancia.

Nella sua precedente esperienza a Viterbo, Piero Camilli ha vinto subito il campionato di Eccellenza, mentre dopo due stagioni in Serie D ha vinto il campionato ottenendo l'accesso alla Serie C, aggiudicandosi tra l'altro anche lo scudetto dei Dilettanti ottenuto grazie alla vittoria nella finalissima disputata a Viareggio nel giugno 2016 contro il Piacenza. In serie C ha vinto una Coppa Italia ed ha sempre partecipato agli spareggi per la promozione in Serie B.