Mercoledì 2 Agosto 2023, 05:20

«Non si può allestire una squadra ad ottobre. È troppo tardi». Camilli-Favl Cimini, per il momento il matrimonio non si farà. Anche dopo l’uscita dell’avviso pubblico per la gestione dello stadio Enrico Rocchi per la concessione dell’impianto di via della Palazzina in occasione di questa stagione, l’imprenditore di Grotte di Castro conferma la sua volontà di non voler rilevare almeno nell’immediato la prima squadra della Favl Cimini, che parteciperà al prossimo campionato di Eccellenza Laziale.

«Ancora non ho approfondito la lettura dell’avviso pubblico del Comune di Viterbo - precisa Camilli - comunque si parla di ottobre e per costruire una squadra è tardi. Valuterò quando le cose saranno più chiare, ma ora la mia intenzione è solo quella di dare una mano come sponsor. Poi credo che l’attuale società della Favl Cimini valuterà se partecipare all’avviso pubblico per la gestione dello stadio Enrico Rocchi o meno».

Secondo quanto recita l’atto emesso da Palazzo dei Priori la settimana scorsa, la gestione dell’impianto di via della Palazzina sarà valida dal prossimo primo ottobre fino al 30 giugno 2024. Mentre le domande per partecipare all’avviso pubblico vanno consegnate entro venerdì 18 agosto. Si tratterebbe di una soluzione temporanea nell’attesa che poi esca il bando pubblico che comporta degli aspetti burocratici più lunghi.

Con il campionato di Eccellenza che inizia il 3 settembre con la prima giornata, nel caso in cui la Favl Cimini decidesse di presentare la domanda per l’utilizzo dello stadio Enrico Rocchi, la compagine allenata da Massimiliano Nardecchia disputerebbe eventualmente due partite casalinghe nell’impianto di Vignanello per poi esordire al Rocchi ad inizio ottobre nella quinta, oppure nella sesta giornata di campionato. Piero Camilli, poi, spiega meglio la sua posizione. «Le squadre per vincere si costruiscono già a partire da maggio o giugno - commenta - quando venni a Viterbo con la Castrense nel 2013 la vicenda era differente. In quell’occasione avevamo già l’ossatura della squadra che aveva appena vinto il campionato di Promozione, guadagnando l’accesso in Eccellenza. Sulla piazza c’erano poi dei giocatori come Pero Nullo o Vegnaduzzo, ebbi poi l’opportunità di portare da Grosseto dei giovani importanti mentre al momento la situazione è ben differente».

Piero Camilli si impegnerebbe in prima persona nel progetto Faul Cimini una volta avuta la sicurezza di poter giocare le partite casalinghe allo stadio Enrico Rocchi. Ma, a questo punto, la certezza potrebbe arrivare a campionato già iniziato. Stando così le cose, la stagione che è appena iniziata potrebbe essere di transizione, con Piero Camilli che scenderebbe in campo la prossima estate quando anche la situazione riguardante la concessione dello stadio Enrico Rocchi sarà più chiara.