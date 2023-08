Giovedì 3 Agosto 2023, 05:20

La Favl Cimini parla sempre più castigliano, mentre la nuova denominazione non potrà essere FC Viterbese. Dopo l'ingaggio dei due difensori argentini Esteban Goicoechea ed Augusto Paganelli è arrivato ieri anche l'attaccante spagnolo Javi Gonzalez. La punta iberica, classe 1996, ha militato nella seconda parte della scorsa stagione nell'Eccellenza toscana con la maglia del Porta Romana Oltrarno totalizzando 10 reti in 19 presenze. Javi Gonzalez è arrivato ieri e si è messo immediatamente a disposizione del tecnico Massimiliano Nardecchia, che anche ieri ha fatto svolgere ai propri ragazzi una doppia seduta di allenamento. Javi Gonzalez ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dell’Athletic Bilbao. A soli 16 anni ha già esordito in terza divisione e in Seconda B con la squadra del Barakaldo.

Nella passata stagione ha iniziato al Sáman, prima di venire a giocare in Italia. E dopo la buona impressione suscitata nel campionato passato in questa nuova esperienza alla Favl Cimini, dall'attaccante classe 1996, ci si attendono conferme importanti. Intanto non è arrivata ancora l'ufficialità del cambio di denominazione, ma chiamarsi FC Viterbese non sarà possibile, il nuovo nome sarà così FC Viterbo mentre è già arrivato l'ok per il cambio di colori da giallonero a gialloblù. Intanto è stata posticipata a domenica 6 agosto la partita amichevole contro i cugini della Flaminia Civita Castellana a Canepina. Inizialmente la gara era stata prevista infatti per dopodomani. Anche domenica prossima l'orario resterà quello delle 17,30.

Per La compagine allenata da Massimiliano Nardecchia quello di domenica sarà l'unico test contro una formazione di categoria superiore, le altre partite che attendono la Favl Cimini in questo precampionato saranno poi Infatti con formazioni di Eccellenza oppure di Promozione. La squadra continua ad effettuare la preparazione precampionato a Vallerano, mentre il direttore sportivo Tiziano Fioravanti sta cercando di chiudere la trattativa per regalare al tecnico Massimiliano Nardecchia un attaccante di spessore per la categoria. La trattativa potrebbe concludersi entro la giornata di sabato.

La Favl Cimini non può avere ancora a disposizione i due promettenti giovani Christian Spolverini e Alessandro Pompei. Il primo ha militato la scorsa stagione nella Primavera della Viterbese collezionando anche diverse presenze in prima squadra, segnando tra l'altro anche il gol vittoria nella partita di Coppa Italia contro il Pontedera. Il difensore Alessandro Pompei ha militato anche lui la scorsa stagione nella Primavera della Viterbese collezionando anche qualche convocazione in prima squadra. Per entrambi si sta aspettando lo svincolo che non è ancora arrivato.