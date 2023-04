Venerdì 28 Aprile 2023, 05:20

Dal primo maggio stop al servizio farmaci allo studio medico sociale. Dopo la bocciatura in sede di bilancio dell’emendamento di Luisa Ciambella per sostenerlo, ieri in consiglio comunale la questione è tornata indietro come un boomerang sulla giunta Frontini. E ora si cerca di correre ai ripari.

La vicenda è entrata in aula con due interrogazioni, sulla scorta di un servizio pubblicato ieri da Il Messaggero «sull’ambulatorio sociale odontoiatrico - ha detto Antonella Sberna (FdI) - che lancia un appello per avere aiuti e sostegni per le cure a cui non riesce più a far fronte. Da qui ho chiesto al presidente dell’associazione se invece la questione farmaci stia andando avanti: dal 1 maggio sospenderanno servizio ricette perché non ha più fondi». Sia lo studio medico che il laboratorio odontoiatrico fanno capo all’associazione Abc, presieduta dal dottor Sandro Marenzoni. «Avevate bocciato l’emendamento Ciambella perché c’era un’alternativa, ma se non c’è interesse saranno costretti a sospendere il servizio. Parliamo di qualche migliaio di euro scarso che dà sollievo a una parte della popolazione. Tagliamo tante cose, forse questa era da attenzionare».

L’alternativa, a detta dell’amministrazione, era un ipotetico benefattore che però non si è visto. «Non eravamo rimasti soddisfatti sull’emendamento - ha spiegato Ciambella - era una cifra veramente piccola, 4.500 euro: un’inezia rispetto al bilancio. Il benefattore evidentemente non si è ancora palesato. Subito dopo la bocciatura ho parlato con il presidente, mi ha confermato che non c’è. Dal 2017 il Comune finanzia questo servizio». Niente fondi e inaugurazione del laboratorio odontoiatrico boicottata. «L’amministrazione ha tanti impegni - ha proseguito Ciambella - ma bisognava trovare lo spazio per andare, gli inviti sono stati fatti e le telefonate sono arrivate. Prima l’emendamento, poi le assenze: non far sentire la vicinanza è cosa veramente speciosa. Se c’era il benefattore non glielo avete comunicato, se no non sospenderebbero il servizio. Entrare nella storia per aver demolito e cancellato un servizio con questo impatto sul bilancio è deprimente e indefinibile».

Da qui la sindaca Chiara Frontini ha iniziato muoversi: «Ci siamo confrontate con l’assessore Patrizia Notaristefano su questa cosa. Stamani la mia segreteria - ha replicato - ha avuto l’input di convocare l’associazione credo per sabato o il 2. È stata fatta una piccola donazione da una persona che conosciamo. Mi scuso, tra le tante attività può essere sfuggito di partecipare a un evento ma ho parlato con Marenzoni, ci mancherebbe ci fosse l’intenzione di non dare il giusto rilievo. Cerchiamo di essere sempre ovunque, se così non è stato o ci è sfuggito o non ci è pervenuto. Dopo l’incontro con l’associazione aggiorneremo il consiglio sugli esiti». Anche se la telefonata è partita dalla segreteria subito dopo l’interrogazione.

La sintesi di Ciambella: «Sbagliare è umano». Quella di Sberna: «L’articolo ci ha svegliati per chiedere contezza: tante famiglie ci chiamano».