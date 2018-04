Ceramica, il falso made in Italy: «Ora fuori i nomi di chi la importa»

di Ugo Baldi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Ceramica dalla Cina con falso made in Italy: la Regione è pronta a tutelare le imprese del distretto di Civita Castellana, ma per gli imprenditori è necessario sapere chi siano gli importatori così spregiudicati. Questa la sintesi del confronto che si è tenuto ieri in Provincia ai massimi livelli: presenti il presidente Pietro Nocchi, il prefetto Giovanni Bruno, l'assessore regionale allo Sviluppo economico Gianpaolo Manzella, il consigliere regionale Enrico Panunzi, le associazioni datoriali Unindustria,...