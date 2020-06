Falsifica dati per il reddito cittadinanza e incassa 12mila euro, ragazza denunciata per truffa

Falsifica dati per il reddito di cittadinanza, ragazza denunciata per truffa. I carabinieri della stazione di Capodimonte (Viterbo), al termine di una specifica attività investigativa, hanno individuato una giovane donna che avrebbe percepito illegalmente il reddito di cittadinanza senza averne titolo.



La giovane, 28 anni, avrebbe falsificato le comunicazioni all'Inps, i suoi dati e le sue attestazioni relative anche alla residenza, arrivando a percepire - nel periodo preso in esame dalle investigazioni - quasi 12 mila euro.



I carabinieri incrociando dati ed effettuando servizi investigativi hanno scoperto che la giovane avrebbe attuato la truffa, mirando a percepire indebitamente le erogazioni statali, in questo caso il reddito di cittadinanza. E' stata quindi individuata e denunciata. Ultimo aggiornamento: 16:23