Falsa odontoiatra nel Ternano e medico al pronto soccorso di Acquapendente: dopo l'arresto, la sospensione

Nel tempo libero operava come falsa odontoiatra nel Ternano, nelle ore lavorative era invece dipendente della Asl di Viterbo. Isabella Lamperini, 59 anni, è stata arrestata martedì con l'accusa di esercizio abusivo di una professione (odontoiatria) e falsità ideologica commessa in atto pubblico, per l'attività svolta in diversi studi di Terni.La donna era anche impiegata in pianta stabile, al Punto di primo intervento dell'ospedale di Acquapendente. La Asl di Viterbo l'ha sospesa dal servizio non appena ricevuta l'ordinanza del Tribunale di Terni. Stabilizzata dal primo gennaio del 2019, dopo anni di precariato, esercitava come dirigente medico nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, inquadrata all'interno del distretto di Montefiascone.L'azienda sanitaria viterbese, appena ricevuto il provvedimento, ha agito sospendendola. "La Questura di Terni - si legge nella delibera della Asl - con nota pervenuta al protocollo generale il 18 aprile, ha trasmesso l'ordinanza del gip del Tribunale di Terni con cui è stata disposta la misura dell'arresto domiciliare della dipendente a tempo indeterminato". Pertanto, "sino a nuove determinazioni da parte dell'autorità giudiziaria e dell'ufficio procedimenti disciplinari di questa azienda", la direzione ha sospeso dal servizio Lamperini a partire dal giorno stesso della ricezione dell'ordinanza.