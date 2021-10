Lunedì 4 Ottobre 2021, 17:15

Anche se correva da solo (una sola lista in corsa), Walter Salvadori, avvocato, ha dovuto attendere lo spoglio delle schede del seggio per essere "consacrato" nuovo sindaco di Faleria. Salvadori guidava la lista "Insieme per Faleria" .

Nel paese della bassa Tuscia hanno votato l'80% degli aventi diritto, dato che è uno dei dati più alti della provincia.