Faleria, due stranieri arrestati per furto in appartamento. L'indagine dei carabinieri

di Ugo Baldi

Avevano commesso un furto entrando, durante la notte, in un appartamento a Faleria (Viterbo), ma non sono riusciti a farla franca. E così sono finiti in manettte.



Si tratta di due topi d'appartamento, uno di origini albanesi e l'altro romeno rispettivamente di 40 e di 35 anni.

A seguito della denuncia per furto aggravato, presentata dai proprietari dell'appartamento svaligiato, i carabinieri della stazione di Faleria hanno iniziato delle specifiche investigazioni che hanno portato all’ identificazione dei due ladri.



Entrambi ieri sono stati rintracciati a Roma, arrestati e trasferiti nel carcere di Rebibbia.

Venerd├Č 3 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:09



© RIPRODUZIONE RISERVATA