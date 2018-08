Il colpo questa volta lo hanno messo a segno i carabineri di Faleria. Hanno scoperto, all'interno di terreno circondato da alberi di alto fusto e siepi, in un zona lontana dal centro abitato, oltre mille piante di cannabis. Arbusti alti in qualche caso anche due metri.



Con molta probabilità si tratta della coltivazione più grande mai trovata nel viterbese e forse nel Lazio. Le indagini sono state portate avanti per alcuni mesi. Il proprietario coltivatore delle piante, a quanto sembra, non è residente a Faleria, ma nel nord Italia e quindi è solo un affittuario del terreno.



E' stato fermato dai militari e successivamente, in attesa della convalida, è stato posto agli arresti domiciliari.

Venerd├Č 31 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 03:45



