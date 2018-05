di Paolo Baldi

Faleria è qui la festa. Per la prima volta nella storia del calcio locale la squadra ha vinto il campionato di Terza Categoria della provincia di Viterbo. La formazione allenata da Stefano Fidanza ha vinto l’ultima gara della stagione contro il Caere (Cerveteri) 5-0 e pertanto ha iscritto il proprio nome nel prossimo campionato di seconda categoria. I marcatori: Roberto Alò, Fabrizio Alò, Capotondi nel primo tempo;nella ripresa ancora Capotondi e infine Bellesi che hanno fatto gioire le trecento persone presenti.

Allo stadio comunale al termine della gara è stata pertanto festa grande che ha coivolto giocatori, staff tecnico, dirigenti, tifosi, fidanzate e mogli. I numeri parlano chiaro; nel corso delle ventiquattro giornate i gialloblù hanno collezionato 18 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. 49 i gol fatti con Giampiero Capotondi miglior realizzatore con 19 reti. Appena 20 quelle subite. A trascinare la squadra verso il successo finale è stato il veterano in campo è capitano Saverio Febbraro, classe 81, ex Civita Castellana, Bassano Romano, Capranica e faleriano doc.

«Un ringraziamento per questa splendida cavalcata – ha detto il centrocampista – va alla società, ai miei compagni di squadra, al tecnico e in particolare a Giancarlo Brogi che ha curato il settore giovanile e al magazziniere Franco Gerardi, che come due ombre ci hanno seguito per tutto il campionato».

L’obiettivo della società presieduta da Giavanbattista Corinaldesi soprannominato Nanni è stato raggiunto in due stagioni. « Spero che sia solo l’inizio di un lungo percorso, che ci porti a traguardi ancora più importanti – ha detto il numero uno del calcio faleriano- si è rimesso in moto un gruppo di persone che oltre a permettere di fare calcio a tanti ragazzi del posto ha anche solido un progetto sociale. Naturalmente il ringraziamento incondizionato è per tutti i dirigenti»”.





