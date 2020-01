Frontale tra due auto, grave un 50enne. Ragazzina trasportata al Gemelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grave incidente stradale sulla Provinciale che collega Faleria a Calcata.Il bilancio è di tre feriti, due uomini e una ragazza di quattordici anni.Il più grave dei tre è un uomo di origine romene di 50 anni residente a Faleria, che era alla guida di un Audi A4 che è andata completamente distrutta. Per estrarre dalla lamiere contorte dell’abitacolo il cinquantenne, sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco del distaccamento di Civita Castellana.Subito dopo l'uomoè stato trasferito in ambulanza in codice rosso all’Ospedale Sant’Andrea di Roma. I medici hanno considerato sue condizioni molto serie.Gli altri due feriti, residenti a Ladispoli e trasferiti invece al Gemelli, viaggiavano a bordo di una Range Rover. Al Suv a causa del violento urto con l’altro mezzo, gli si sono staccate le ruote anteriori.Sul posto appena è scattato l’allarme lanciato da altri automobilisti di passaggio,sono arrivati i carabinieri che hanno provveduto a stabilire l’esatta dinamica dello scontro attraverso i rilievi medici e fotografici. L’arteria è rimasta chiusa per oltre due ore e pertanto il traffico locale è andato in tilt.