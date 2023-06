Faleri, la prima settimana di luglio festa con Bconfest

Arriva l’Estate ed è di nuovo Bconfest a Faleri (frazione di Fabrica di Roma).

Festival di moto, musica e divertimento in programma il 7 – 8 – 9 Luglio al Parco dei Cedri con il patrocinio del Comune di Fabrica di Roma e del Consorzio dei Comuni della Via Amerina, con ingresso completamente gratuito, nella nuova location all’interno del Parco dei Cedri. Ad aprire la manifestazione Venerdì 7 Luglio sarà una compagine di giovani artisti: La Sad, trio formato da Theø, Plant e Fiks che porteranno dal vivo l’album Sto Nella Sad Deluxe, pubblicato lo scorso anno, compreso Toxic, brano che ha raggiunto la prima posizione nella Viral 50 Italia di Spotify, entrando nella Viral 50 Global e nella Top 50 Italy.

Ad aprire la loro esibizione saranno I Giorni Tristi uno dei gruppi emo-punk più forti della scena italiana emergente, entrambi classe '93, amici da sempre e da sempre in fissa per il pop-punk americano. Special Guest della serata sarà l’esibizione in apertura di Gabbbriell un giovanissimo artista di 15 anni dal Trentino. Sabato 8 Luglio il programma proseguirà con il Motogiro “Lost Life Lap”, organizzato dal Motoclub Faleri in collaborazione con FMI, Squadra Corse Box33 e Ecoservice, che porterà i centauri della zona a spasso nelle strade della Tuscia e per concludere i partecipanti saranno ospiti della mostra museo Moto dei Miti.

La serata sarà invece riscaldata dalla musica di 3 giovanissimi artisti hip-hop Flower / Matt999 / D7raig che infiammeranno il palco della Bconefest per poi proseguire con lo show Nostalgia anni 90 un dj set esplosivo. Un viaggio intenso nel mondo degli anni ’90 per rivivere una notte piena di ricordi ed energia! Al termine la musica di DJ Sergio Corciulo concluderà la serata.

Come da tradizione la manifestazione si chiuderà domenica con una serata dedicata ai più piccoli e alle famiglie: dalle ore 19 saranno ancora a disposizione gratuitamente i giochi gonfiabili per tutti i bambini, mentre alle ore 21 sul palco si esibiranno le allieve della scuola “Ballet Studio Emmea”.

Chiuderà la 3 giorni di artisti sul palco lo show comico di Claudio Sciara partecipazione al programma tv "Italia's Got Talent" 2021. Il Festival si chiuderà alle 23,59 con un momento di svago collettivo dedicato ai ragazzi che organizzano la tre-giorni di festival. Il tutto sarà raccontato, come sempre, dai superbi scatti del fotografo Luca Cristofanelli. Durante i 3 giorni di festa saranno disponibili gli stand dell’area Food e Drink.

Anche quest’anno parte del ricavato della festa e delle altre attività dell’Associazione sarà devoluto in beneficienza in piccoli progetti territoriali legati principalmente allo sviluppo di attività formative nelle scuole della zona. In questi primi 13 anni l’Associazione Bcone ha realizzato tante piccole opere, spesso accogliendo le richieste degli insegnanti delle scuole, oppure prodigandosi con aiuti alimentari e regali ai bambini durante gli sfortunati giorni dell’emergenza Covid. Questa finalità benefica è stata da sempre inserita tra i dettami dell’Associazione che celebra la memoria degli amici Simone e Rossano Gianfelici, come modo per ricordare quanto fosse per loro importante l’amicizia e il senso di appartenenza alla comunità falerese.