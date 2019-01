Facchini, si vota il 26 gennaio. Moneti sfida Mecarini: «Ecco come sarà il mio Sodalizio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il mio Sodalizio sarà meno invadente: per me la divisa deve uscire solo il 2 settembre con il cuore di Rosa e il 3 per il Trasporto». È la sfida lanciata al presidente uscente Massimo Mecarini dallo sfidante Paolo Moneti, che nel suo programma punta anche a una revisione dello statuto. I Facchini sono chiamati alle urne: nella ex chiesa della Pace si voterà il 26 gennaio, le liste vanno presentate entro il 16.Moneti è già stato vice presidente, adesso punta al gradino più alto. «Mi candido – dice - perché credo di essere arrivato a una maturità da poterlo fare. Mi va, mi piace, ho 35 anni di Trasporto e ritengo di avere la medicina giusta». Il Sodalizio è malato? «C’è una spaccatura dovuta alla diversità di opinioni sulla gestione. Non ho condiviso alcune cose, anzi quasi tutte». Quali? «Sono tante. Purtroppo – spiega - ho potuto fare ben poco perché sono in minoranza: negli ultimi tre anni non abbiamo avuto voce in capitolo».Eppure prima il gruppo era granitico. «Negli ultimi mandati è stato sempre lo stesso – continua Moneti – e insieme abbiamo gestito tante belle cose. Purtroppo però quando è venuta a mancare l’unità che avevamo si sono creati problemi. Ciò che dico io è di fare non uno, ma tre passi indietro». Ovvero? «Il Sodalizio nasce per portare la Macchina di Santa Rosa, i Facchini questo devono fare. Come disse Zeffirelli: dobbiamo stare dentro uno scrigno e uscire a settembre. Avere visibilità tutto l’anno alla fine stufa, come qualsiasi altra cosa». C’è stata una sovraesposizione dunque. «Per quanto mi riguarda sì. Poi iniziative come le cene in piazza, che servono per fare beneficenza e autofinanziamento per il Sodalizio, sono l’unica cosa extra Trasporto che possiamo fare».L’esposizione mediatica però porta gente il 3 settembre. «Ma noi non siamo assessori, siamo il Sodalizio. Nessuno esclude che si possa partecipare a qualche iniziativa, poi c’è chi deve pensare alla promozione. La divisa per me deve uscire solo il 2 e il 3 settembre». Nella testa di Moneti c’è anche la revisione dello statuto. «Deve essere più garantista per tutti: intendo ridare ai probiviri un parere vincolante».Perché schierare anche un candidato a capofacchino? «Non posso eccepire sul modo di portare la Macchina di Rossi – conclude Moneti – ma dopo 12 anni è ora di cambiare. Il rinnovamento non deve valere solo per gli altri».