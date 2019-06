Facchini di Santa Rosa, per il 20, 21 e 22 giugno fissate le prove di portata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre giri con una cassetta da 150 chili sulle spalle: per diventare Facchino di Santa Rosa, la prova di portata è fissata nei giorni di giovedì, venerdì e sabato prossimi. Il consiglio direttivo del Sodalizio ha stabilito le date per cercare di essere ammessi al prossimo Trasporto della Macchina di Santa Rosa. L'orario: dalle 17 alle 20 nella ex chiesa della Pace.«I Facchini che hanno sostenuto l’Ecg sotto sforzo con lo staff del Sodalizio - dicono dal consiglio direttivo - non dovranno portare alcun certificato, mentre coloro che hanno effettuato la visita privatamente dovranno mostrare il referto ai medici prima di effettuare la prova di portata».Gli aspiranti Facchini potranno sostenere la prova di portata solo nelle giornate di venerdì e sabato, 21 e 22 giugno. Al momento dello svolgimento della prova bisogna aver almeno 18 anni e non averne compiuti 35. In questi casi, serve sia il certificato medico che un documento di identità, insieme a una fotocopia dell'ultimo da allegare alla domanda di ammissione alla prova, che può essere scaricata dal sito www.facchinidisantarosa.it (area download), o richiesta scrivendo a sodalizio@facchinidisantarosa.it.«I Facchini potranno sostenere la prova solo indossando le scarpe del trasporto, mentre agli aspiranti facchini si consiglia d’indossare calzature idonee».