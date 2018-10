Facchini, è campagna elettorale: assemblea infuocata in vista del voto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Facchini, prove tecniche di campagna elettorale. Stasera nella ex chiesa della Pace si sono scontrate due opposte fazioni. O meglio: l’attuale gruppo dirigente si è trovato a dover rispondere a una serie di critiche da parte di quelli che – con ogni probabilità – saranno gli sfidanti alle prossime elezioni.Tra gennaio e febbraio i Facchini andranno al voto. Quella di stasera doveva essere un’assemblea tranquilla, preceduta dal saluto del sindaco Giovanni Arena e dalla visita del consigliere Giulio Marini. All’ordine del giorno il bilancio dell’ultimo Trasporto e delle cene in piazza, insieme ai prossimi eventi. A illustrarli sono stati il presidente Massimo Mecarini e il capofacchino Sandro Rossi.In programma c’è il quarantennale del Sodalizio, ma anche una serie di eventi importanti tra cui l’arrivo della troupe di Sereno variabile nei prossimi giorni, interessata a uno speciale sulla città e sul Trasporto della Macchina di Santa Rosa.Ma in chiusura ha preso la parola Paolo Moneti, uno dei membri del consiglio direttivo, che ha messo in luce una spaccatura nel gruppo e accusato i vertici di non essere super partes e aver creato una sorta di Sodalizio 2, anche attraverso un gruppo whatsapp. Tesi i rapporti anche con il presidente dell’assemblea, Luciano Tola, e con alcuni altri Facchini. Saranno probabilmente loro i punti di riferimento del gruppo che si schiererà contro gli attuali vertici alla guida del Sodalizio.Mecarini e Rossi hanno però respinto le accuse al mittente: «Ma di cosa stiamo parlando? Siamo qui solo per Santa Rosa, non per un gruppo su whatsapp. Se qualcuno pensa fare meglio può sempre candidarsi».