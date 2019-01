Facchini al voto, Mecarini punta al poker: «Ecco la mia ricetta per il Sodalizio»

«Saremo ancora di più un traino per la promozione del territorio a livello internazionale», sulla scia di quanto accaduto con l’Unesco. Facchini al voto il 26 gennaio: il presidente del Sodalizio, Massimo Mecarini, sui progressi in questi 12 anni sotto la sua guida mostra i muscoli: «Oggi tutti ci riconoscono di essere diventati un’istituzione».

In carica dal 2008, è stato confermato nel 2010, 2013 e 2016: è il presidente dei record. I punti di forza di questa cavalcata? «Abbiamo lavorato bene – dice Mecarini - facendo diventare le cene in piazza un evento di grande rilevanza. Sono state realizzate divise uguali per tutti i Facchini e si è creato un sistema equo di avanzamento nella formazione in modo da non scontentare nessuno. Inoltre c'è stata una disponibilità totale nel campo della solidarietà, mentre la divisa è sempre stata legata ad eventi che hanno avuto a che vedere con Santa Rosa e la religione».

Ma soprattutto è arrivato il riconoscimento Unesco: la “Rete delle grandi Macchine a spalla” è patrimonio immateriale dell’umanità. «Non è certo solo merito mio – continua – ma ci ho lavorato molto personalmente dal 2008 per approdare al progetto del 2010, riconosciuto nel 2013». Quindi la partecipazione a tanti eventi. «Abbiamo aperto le porte a molte realtà. E’ ciò che deve fare il Sodalizio, ormai riconosciuto come istituzione: essere al centro di iniziative che prevedono una sussidiarietà dal basso. E’ un punto di forza di tutti, a cominciare dall’Unesco, che riconosce le comunità al centro di ogni progetto». Le istituzioni? «Sono a supporto. Prendiamo una manifestazione come la calza della befana più lunga del mondo: non è promossa dal Comune, che però dà il proprio sostegno. E’ la comunità che propone e fa da traino per allo sviluppo, soprattutto ora che gli enti locali non hanno più grandi disponibilità».

L’antagonista alla carica di presidente, Paolo Moneti, ritiene il Sodalizio troppo presente al di fuori del 3 settembre. «L’esposizione mediatica è una conseguenza della partecipazione a eventi: non credo dia fastidio alla gente. Anzi, è un riconoscimento. Daremo sempre più spazio alle comunità festive in modo che, facendo rete, si possa aumentare la visibilità del nostro territorio e delle sue bellezze. Poi ci sarà da fare un grosso lavoro sullo statuto, con l’aiuto di tutti».

Infine, il capofacchino. «E’ un ruolo molto delicato: mandare a monte un’esperienza come quella di Sandro Rossi sarebbe un peccato. Ha dimostrato di essere un vero leader, un conducente della Macchina impeccabile».

