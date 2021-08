Fabrizio Bianchini non ce l'ha fatta: il 39enne viterbese è morto per Covid in Messico

Martedì 24 Agosto 2021, 19:25

Non ce l'ha fatta Fabrizio Bianchini, il 39enne di Viterbo ricoverato da oltre un mese in ospedale a Playa del Carmen (Messico) per il Covid-19. Il decesso è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi. A diffondere la notizia il fratello maggiore Paolo, noto esponente di Fratelli d’Italia e fondatore del movimento dei ristoratori Mio, che era volato in America Centrale i primi di agosto insieme al padre, proprio per seguire da vicino la convalescenza di "Bizio".

Centinaia i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia in queste ore. Nell'ultimo aggiornamente sulle sue condizioni di salute, meno di 24 ore prima del decesso, Paolo scriveva: "La situazione di Fabrizio si è complicata.

Ha la pressione bassa e un’infezione contratta nel fine settimana nella terapia intensiva. In questa situazione non può essere fatta la tracheotomia purtroppo. Abbiamo bisogno oggi più che mai delle vostre preghiere".

Il 39enne si era trasferito da un paio di mesi in Messico dove gestiva un'attività di ristorazione, la passione di famiglia. Prima di questa esperienza, aveva lavorato per diverso tempo sempre all'estero. Era rientrato in Italia a causa del Covid, per poi ripartire verso giugno alla volta di Playa del Carmen.