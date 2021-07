Le ragazze della Volley Life Fabrica tentano la scalata allo scudetto di categoria

Lunedì 26 Luglio 2021, 14:43 - Ultimo aggiornamento: 14:44

Il sogno tricolore continua per le ragazze della Volley Life Fabrica di Roma. Il sestetto allenato da Marco Santi, dopo aver messo in bacheca la Coppa Italia, il titolo provinciale e quello regionale di divisione femminile, ha superato la seconda fase nazionale. Nel prossimo fine settimana tenterà la scalata allo scudetto di categoria a Padova.

Le atlete gialloblù hanno vinto sul parquet del palazzetto di Fabrica di Roma contro il Dream Team Fermignano (Pesaro-Urbino) per 3-2 (25-22, 27-29, 25-23, 20-25, 15-13) dopo oltre due ore di gioco. Il match è stato uno di quelli vietato ai deboli di cuore, che ha tenuto con il fiato sospeso tutti i presenti al palasport. Il confronto ha messo in evidenza l'alto tasso tecnico della squadra di casa, che ha eliminato quella che è stata considerata la concorrente più difficile incontrata in questa ultima fase.

Il giovane tecnico Marco Santi (figlio d'arte), continua a costruire il suo piccolo capolavoro iniziato in questa stagione. «E' stata una partita di alto livello con una squadra di categoria superiore - ha commentato - le ragazze sono state molto brave a tenere alta la concentrazione fino alla fine. Sicuramente è stata la partita più difficile che abbiamo affrontato in questa stagione. Ora ci godiamo il momento, ma da domani testa di nuovo al prossimo appuntamento di Padova per giocarci il 29 la semifinale dello scudetto».

La rosa comprende: Eleonora Contenti, Mana Conti, Janette Di Sebastiani, Debora Doncrazio, Giulia Mascarucci, Ilaria Pantani, Rachele Pasquali, Eleonora Patusso, Serena Silvagni, Carlotta Silvestri, Giorgia Volpe e Mara Biancini.