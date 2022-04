Fabrica di Roma, nuovo sversamento di liquido bianco in un fosso a Faleri. E' allarme

E due. Dopo il fosso di Rio Maggiore, lungo l'antica Via Amerina tra i comuni di Fabrica di Roma e Civita Castellana, nei giorni scorsi, oggi si è colorato di bianco anche il Rio Purgatorio. Si tratta del corso d'acqua che taglia in due l'area tra Parco Falisco e l'abitato di Faleri, frazione di Fabrica.

Civita Castellana, ceramica scarica nel fosso: «Attentato all'ambiente»

A segnalare anche questo più che probabile inquinamento del corso d'acqua alcuni residenti della frazione, allarmati per il ripetersi di questa situazione di minaccia all'ambiente. Quali le cause di quanto riscontrato? In questo caso potrebbe trattarsi dello scarico abusivo di un'attività agricola della zona, o di quello di un'industria ceramica. Per entrambe le ipotesi si tratterebbe dello smaltimento illegale di materiale inquinante.

L'amministrazione comunale di Fabrica già nel primo caso aveva allertato i carabinieri forestali. Denuncia che sembra destinata a ripetersi anche in questo caso.