Incidente stradale a Fabrica di Roma, grave un trentenne

Grave incidente stradale sulla Provinciale Quartaccio nella zona industriale di Fabrica di Roma. Un trentenne di Civita Castellana, con la sua auto un Fort Eco Sport, è finito contro un albero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere, i carabinieri e un ambulanza del 118.

E' stato trasferito in gravi condizioni al pronto soccorso dell'Ospedale Andosilla. Le sue condizioni sono state considerate molto serie. L'elisoccorso poco dopo è atterrato a Civita Castellana per trasferirlo in un ospedale romano.