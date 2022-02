Fabrica di Roma, auto finisce fuori strada sulla Falerina: un uomo ferito

La strada provinciale Falerina teatro di un nuovo indicente stradale. Poco prima delle ore11 un'autovettura, poco prima dell'ingresso di Fabrica di Roma, ha sbandato e ha terminato la corsa nello spazio verde ai bordi della strada.

Il conducente, un uomo di Civita Castellana, è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione e la polizia llocale, sia per i rlievi che per far defluire la circolazione, rimasto bloccata.

Una squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a estrarre il guidatore dall'abitacolo, che è stato poi trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Andosilla con un ambulanza del 118.