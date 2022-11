Un incendio si è sviluppato poco dopo le 21 in una casa del centro storico di Fabrica di Roma in località La Rocca invia della Torre. Per ora è stato escluso il coinvolgomento di persone.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Civita Castella che hanno domato le fiamme e ora dovranno stabilire la causa che ha provocato il rogo. I carabineri che hanno circoscritto la zona e per sicurezza stanno effettuando una verifica dello stabile.