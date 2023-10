Fabrica di Roma, giovane cade dal balcone: portato al Gemelli

Incidente a Fabrica di Roma. Un giovane è caduto da un balcone dalle sua abitazione poco distante dal centro storico. Subito è scattato l'allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri per accertare la dinamica dell'incidente e un ambulanza del 118 per portare i soccorsi.

I sanitari del 118 hanno successivamente deciso per il suo trasferimento con l'Elisoccorso che è atterrato poco distante, all'ospedale Gemelli di Roma a causa dei traumi riportati dal ragazzo. Non è in pericolo di vita