Forza posto di blocco con l'auto per non far trovare la cocaina, arrestato dai carabinieri

Non ha esitato a forzare un posto di blocco per non farsi trovare con la cocaina, arrestato. I carabinieri della stazione di Fabrica di Roma, durante un posto di controllo finalizzato al monitoraggio della circolazione stradale - e al rispetto delle prescrizioni sulle disposizioni per il Covid 19 - hanno imposto l’alt a un’autovettura, che anziché rallentare la marcia ha tentato di accelerare per evitare il controllo.I carabinieri hanno subito bloccato il tentativo di fuga, e appena fermato l'auto hanno sottoposto il soggetto a perquisizione, trovandolo in possesso di 15 grammi di cocaina divisa in dosi. La perquisizione è stata quindi allargata alla abitazione -e luoghi di pertinenza - e sono stati trovati altri 15 grammi di cocaina, sempre divisi in dosi.A quel punto l'uomo è stato dichiarato in arresto e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria di Viterbo.