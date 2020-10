Fabrica, il Covid nelle scuole: il sindaco chiude l'asilo di Faleri e insulta i concittadini

Covid nelle scuole: il sindaco di Fabrica di Roma (Viterbo), Mario Scaranati, ha comunicato che è stato riscontrato un caso di positività nella scuola dell’infanzia di Faleri Novi. A solo scopo precauzionale, ha quindi ordinato l’immediata chiusura di tutte e tre le aule del complesso della frazione. Ieri l'altro erano state chiuse anche le elementari in paese. Entro oggi è prevista a sanificazione della stessa, con l'intervento di una ditta specializzata.

«A parer mio - ha detto Scarnati - bisogna cercare di salvaguardare tutti, ma questa notizia mi fa particolarmente star male perché i nostri piccoli bimbi sono i nostri angioletti». Per poi aggiungere al commento sui social: «Scusate la parola, quegli STRONZI, STUPIDI e DEFICIENTI che ancora vanno in giro senza mascherina e se ne fregano della salute di tutti, non si rende conto di compiere un atto delinquenziale, per questo chiederò alle forze dell’ordine sempre più durezza verso costoro».

Con affondo finale: «Chiederò oggi stesso al Prefetto se posso aumentare la multa per questi cialtroni e portarla fino a mille euro. Un abbraccio a tutti».

Abbraccio, ovviamente, a distanza pena multe salate

