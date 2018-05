Fabio Di Niccola alla Nove Colli: 200 chilometri di corsa poi in fabbrica

di Paolo Baldi

Per partecipare alla Nove Colli di 202 km ci vuole un fisico bestiale, gambe, tanto coraggio e anche un pizzico di follia. L’identikit è più o meno quello di Fabio Di Niccola, 38enne di Civita Castellana( Viterbo) giunto 83° (tempo di 30 ore e 53 minuti) nell’ultramaratona che ha visto alla partenza da Cesenatico circa 200 atleti da mezzo mondo.

Due terzi degli iscritti però si sono arresi durante la gara a causa della durezza del percorso.



Ecco perché quella di Di Niccola, ex allenatore di nuoto e ora tecnico di una formazione di triathlon di Terni, è stata un’impresa. Doppia se si considera che lunedì scorso, pur con le gambe a pezzi e dolori ovunque, si è presentato in fabbrica per il turno di 8 ore.



«È una gara affascinante: sofferenza pura ed estrema soddisfazione - è stato il suo commento - perché lì conta la testa più del fisico. Affrontare la notte e la salita con visibilità ridotta è stato difficile. A darmi la forza per proseguire mia moglie Pamela, che mi ha seguito in bici nei momenti difficili, ma non ho mai pensato di abbandonare. Al traguardo si prova l’indescrivibile: realizzi di avercela fatta quando i ciclisti della granfondo, che arrivano in contemporanea, sono i primi a spronarti. Ero talmente carico di adrenalina che sono andato più forte negli ultimi chilometri. Una felicità smisurata. Non so se la rifare»





