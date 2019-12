Fa pipì ai giardini pubblici davanti a tutti: denunciato per atti osceni dai carabinieri. Segnalazioni per droga

Durante il fine settimana, i carabinieri della compagnia di Civita Castellana, con le stazioni di Fabrica di Roma, Orte e Monterosi (Viterbo) e con l ausilio di unità cinofile, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, al termine del quale sono state denunciate cinque persone.



In particolare a Civita C. venivano denunciati due giovani sorpresi con 11 grammi di hashish, oltre a un bilancino di precisione per confezionare le dosi; inoltre veniva sorpreso e denunciato un giovane in possesso di un coltello a serramanico di genere proibito;



A Orte, all’interno dei giardini pubblici, è stato individuato e denunciato un giovane per atti osceni in luogo pubblico, perché sorpreso a urinare in pieno giorno e davanti ai frequentatori dei giardini. A Monterosi veniva invece denunciato un uomo di 40 anni del luogo, trovato in possesso di due grammi di hashish. © RIPRODUZIONE RISERVATA