L’arredo bagno resiste al Covid.

Nei primi 9 mesi del 2020 l’export del Distretto ceramico di Civita Castellana, secondo i dati Istat, ha avuto una flessione del 10,9% rispetto allo stesso periodo del 2019, attestandosi a 71,04 milioni di euro contro i 79,7 del 2019. Nello stesso periodo il calo dell’export regionale è stato del 12,2%. In pratica le aziende del polo, ogni 10 pezzi prodotti da gennaio a settembre dello scorso anno, hanno esportato il novanta per cento. Sono cifre che fanno riflettere sula tenuta di un comparto che, grazie agli investimenti in ricerca e design degli ultimi anni, ha retto abbastanza bene, tenendo a mente anche che dall’export deriva oltre il 40% totale del fatturato. La sensazione viene confermata anche da altre cifre: nel primo semestre - quello di marzo e aprile, mesi del lockdown - la flessione era stata del 12,9% (rispetto ad un -20% della media dei distretti italiani), segno che nel periodo che va da luglio a settembre c’è stata una discreta ripresa, portando appunto la flessione, appunto al 10,9%.

Per trarre un quadro generale bisognerà aspettare ovviamente i primi mesi del 2021, ma pare di capire che in quest’ultimo trimestre sia proseguito il trend di risalita iniziato da luglio. Sul fronte del mercato interno, invece, buone notizie arrivano dalla Commissione Bilancio, che con un emendamento da introdotto una incentivazione fiscale di mille euro sul risparmio idrico nelle riqualificazioni edilizie. La norma deve diventare legge con la Finanziaria 2020. «Il 2020 è stato un anno terribile per tutti e per tanti motivi, primo fra tutti quello sanitario – dice Stefania Palamides, Presidente della Sezione ceramica di Unindustria (il suo mandato alla guida della sede territoriale di Viterbo è terminato a settembre) – e per fortuna sta per finire. Accogliamo con favore questo emendamento, segno di attenzione per il nostro settore. Aspettiamo che la misura diventi definitiva».

Commentando i dati dell’export Palamides ricorda che «il Distretto di Civita, come dimostrano questi dati che confermano le nostre sensazioni, nonostante tutto ha tenuto: nella maggior parte dei casi il calo del fatturato è dovuto ovviamente a quel mese e mezzo tra marzo e inizio maggio (con l’eccezione parziale degli ultimi giorni di aprile) in cui non potevamo produrre, spedire e di conseguenza fatturare».

Palamides guida la ceramica Tecla, che realizza quasi il 90% delle vendite all’estero: il tema, quindi, lo conosce molto bene. «Guardiamo al futuro con un po’ più ottimismo rispetto ai mesi scorsi – continua – anche se la zavorra è ancora pesante. Però voglio ricordare che anche nel 2020 il Distretto non si è fermato ma ha continuato a studiare nuovi modelli, ad innovare e investire. Penso per esempio al grande lavoro fatto per il risparmio idrico neo sanitari. Siamo propositivi verso il mercato e per fortuna già ci sono gli ordini per il primo trimestre del 2021, seppur minori rispetto a quelli del 2020 quando ancora non si era nel pieno della pandemia Covid»”.

Prossimi obiettivi? «“Il prossimo anno riprenderanno le grandi fiere, dal Cersaie al Salone del Mobile: noi saremo pronti»”.

