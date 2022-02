Giovedì 24 Febbraio 2022, 05:45

Si fa presto a dire riqualificazione. Nel caso dell’antico ospizio dei santi Simone e Giuda, dietro a quella parola non ci sono solo i 14,6 milioni deliberati dalla Regione Lazio, ma un progetto che – metro alla mano – riporta per filo e per segno come saranno rivitalizzati quegli spazi che da circa 25 anni sono andati in costante declino.

I locali di viale Raniero Capocci avranno una nuova destinazione d’uso: saranno realizzati un collegio di merito per l’Università della Tuscia e un centro di accoglienza per le donne vittime di violenza e di disagio sociale. Ci saranno dunque in entrambi i casi zone dedicate all’aggregazione sia al piano terra che al primo, altre per i servizi, la residenza e i percorsi. Per gli studenti c’è anche una zona di studio e lavoro.

Il piano terra conta due ingressi: uno per il college, l’altro per lo spazio di integrazione sociale. Nel primo caso ci si trova subito in una hall da 54 metri quadrati, da cui si accede a un’ampia sala ristoro da 131. Quindi la dispensa, la lavanderia, una sala workshop da 76 metri e quattro laboratori, ci sui tre da 27 e uno più grande da 60. Quindi ecco tre uffici di varia grandezza e una sala ricreativa. Il tutto si sviluppa in forma quadrata, intorno a un chiostro esterno da circa mille metri quadrati, che oggi somiglia più a una foresta. La parte destinata all’integrazione sociale si presenta invece con un alloggio, una camera, tre monolocali e una grande sala conferenze, oltre a locali tecnici, servizi igienici e magazzino.

Il grosso della parte residenziale si trova al primo e al secondo piano. Nel primo ci sono 21 camere che vanno da 14 a 22 metri quadrati, più dieci alloggi e quattro monolocali. Due le biblioteche con sala multimediale, una da 130 e l’altra da 90, oltre a una sala studio da 100 e una workshop. Altre sette camere, un alloggio e tre monolocali sono situati al piano superiore. All’esterno si può disporre di un grande parco, con parcheggi per biciclette e auto e tre postazioni per la ricarica elettrica dei mezzi.

Il tutto vede il coinvolgimento anche di Asl e Ater ed è spalmato su circa 5.700 metri quadrati di superficie totale, di cui 2.500 coperti e oltre 3.200 di pertinenze esterne. Il nuovo volto della struttura avrà quindi una doppia anima, dove conviveranno professori, ricercatori, studenti e donne vittime di violenza, ovvero formazione, inclusione e coesione sociale.

L’inizio dei lavori, secondo le indicazioni della Regione Lazio, è previsto entro quest’anno, mentre nel 2026 gli spazi dovrebbero essere finalmente fruibili, dopo aver speso i 14,6 milioni a disposizione.