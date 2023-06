Lunedì 12 Giugno 2023, 06:10

Ospedale Grande degli Infermi, in mezzo al degrado anche due colonne di peperino con decorazioni e stemmi “strozzate” da una catena di acciaio.

Il vecchio complesso sanitario nel cuore del centro storico versa ormai in condizioni disastrose. Scendendo da piazza San Lorenzo e percorrendo via San Clemente sul perimetro della struttura si incontrano scritte sui muri, erba alta, rifiuti di ogni genere, finestre aperte e altre con i vetri rotti. I locali al livello stradale sono chiusi da reti e portoni di ferro, ma uno di questi ingressi è stato sfondato e l’interno trasformato in discarica.

All’angolo tra via Sant’Antonio e via San Clemente si trova la rampa da cui si faceva ingresso al nosocomio. A destra e a sinistra i preziosi elementi architettonici che abbellivano l’entrata. Oggi sono utilizzati come comuni paletti da strada. La catena di acciaio che li unisce fatta girare più volte intorno alla loro sommità. Il nodo chiuso con due lucchetti, uno per lato. Su una colonna si riconosce ancora lo stemma con due leoni e la palma simboli della città di Viterbo, sull’altra colonna invece ormai si distingue solo la forma della cornice, il resto è consumato dal tempo.

Per la catena non si parla dell’azione di qualche vandalo e neanche di un incidente, come quello occorso a febbraio quando un camion facendo retromarcia è andato a sbattere contro un angolo del vicino Palazzo Farnese, che rientra nello stesso complesso. Si intuisce invece che è stata posizionata per uno scopo preciso: impedire che le macchine parcheggino sulla rampa. Se l’intenzione era buona, non si può dire lo stesso del metodo adottato e del risultato ottenuto. E' evidente che la catena può provocare dei danni.

La data di inizio costruzione dell’ospedale risale al 1573, nel corso dei secoli vennero eseguiti vari ampliamenti. La facciata attuale risale al 1878. L’ultimo restauro invece è del 1950, dopo i bombardamenti.

Tutto qua è tutelato. Come le fontane del centro storico, sulle quali non si potrebbe collocare neanche una pianta, ma che invece si vedono spesso decorate e agghindate nei modi più disparati (senza che nessuno dica niente).

La catena intorno alle colonne è apparsa da poco. Non mostra segni di usura. Anche se è difficile stabilire da quanto tempo: settimane, mesi, un anno? Andrebbe rimossa subito e sostituita con altri tipi di dissuasori, verificando che non abbia lasciato segni. Il complesso dell’ex ospedale appartiene alla Regione Lazio. Da tempo è stato dismesso, anche se a volte capita di vedere il cancello su piazza San Lorenzo aperto e nelle stanze sopra qualche luce accesa. Due anni fa la Regione ha presentato un progetto per trasformarlo in borgo della cultura. Al momento tutto è fermo.