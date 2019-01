Ex colonia sul lago di Bolsena, dalla Provincia arriva il via libera ai compratori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ex colonia di Bolsena, a breve la vendita sarà ufficializzata. Siamo in dirittura di arrivo, speriamo - fa sapere il presidente della Provincia, Pietro Nocchi - che a inizio anno si possa chiudere la manifestazione d'interesse per l'acquisto. Le carte sono a posto e, quindi, per l'ente proprietario nulla osta alla cessione di immobile di tre piani e diversi ettari di terreno seminativo a ridosso del lago che compongono la tenuta. Resta il giallo su che cosa verrà realizzato in quegli spazi.A proporsi per la compravendita è stata la la P&M Hazelnuts, società nata nel 2017 - così si leggeva sul sito prima che venisse oscurato - come start-up che si occupa di trasformazione nocciole in semilavorati: tostatura, granella, farina, pasta e crema di nocciole. Una realtà imprenditoriale frutto dell'unione di 3 soci rappresentanti legali di 3 aziende distinte. L'amministratore delegato è di Vasanello, dove ha sede legale anche la P&M Hazelnuts, e si chiama Marco Pulcinelli. Gli altri due membri sono Kristian Moe, titolare di una grande azienda norvegese che realizza edifici e palazzi, e Thomas Jebsen, responsabile di una azienda norvegese che investe nel settore delle energie rinnovabili e del caffè.A fine ottobre il cambiamento. «Siamo nati - aveva dichiarato su queste colonne l'ad Marco Pulcinelli - per un progetto su cui poi abbiamo deciso di non investire (la trasformazione delle nocciole, ndr). In questo momento, è in fase di cambiamento il nome aziendale che diventerà P&M Proprietà, mentre i soci attuali sono due ditte immobiliari, una italiana e una norvegese». Ed è proprio nel settore immobiliare che adesso operano.Ad agosto Palazzo Gentili aveva pubblicato un avviso di gara per 1.027.000 euro. Unica proposta arrivata quella di Pulcinelli. «Abbiamo verificato la documentazione ed è in regola. Poi - spiega Nocchi - abbiamo provveduto a sgomberare l'immobile come richiesto dal potenziale acquirente quale condizione della compravendita. E a inizio anno conto di chiudere la compravendita per la somma di 800mila euro».Ma nemmeno la Provincia sa che cosa ne sarà poi dell'ex colonia Luigi Concetti. «Non si è capito cosa ci faranno», ammette il presidente. Di certo c'è che la proprietà è accatastata come Zona F attrezzature ed impianti di interesse generale, secondo il piano regolatore del Comune di Bolsena. Spetterà eventualmente alla giunta Equitani valutare un cambio di destinazione d'uso.Intanto, in Provincia pensa già a come spendere quel gruzzoletto. «Si tratta di una bella somma che - rivela Nocchi - vorremmo investire per le strade e le emergenze. Pensiamo a quanto successo a Calcata: dopo la frana, siamo riusciti a riapirere la provinciale in brevissimo tempo spendendo circa 110mila euro. Queste risorse serviranno per la messa in sicurezza di altre arterie, nonché di ponti e viadotti di nostra competenza».